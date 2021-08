Imola. Alberto Capponi, morto per un malore in bici domenica 22 agosto, ha lasciato un grande ricordo di sè nei colleghi della Polizia Locale e in tanti amici, molti appassionati come lui di sport che praticava frequentemente come la canoa.

L’ultimo saluto all’Ispettore capo della Polizia Locale sarà 28 agosto, alla Camera mortuaria, dalle 7.30 alle 9.15. Alle 9.30 il feretro partirà per Ferrara.