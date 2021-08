Casola Valsenio (Ra). Continuano gli eventi culturali nell’affascinante cornice dell’Abbazia di Valsenio a Casola Valsenio. “Conflitti e guerre private nel ‘400” è il tema di un convegno previsto per il 4 settembre, ore 15, organizzato dalla Consorteria Ceroni.

La relazione sarà tenuta da Andrea Padovani, Magister de “La Consorteria dei Ceroni” e professore di Storia del Diritto canonico presso la facoltà di Diritto canonico S. Pio X di Venezia.

Seguirà un collegamento in streaming da Glasgow con Joseph Farrell, professore emerito di Italiano presso l’università di Strathclyde – Glasgow, che presenterà il suo libro “Honour and the sword. The culture of duelling” (L’onore e la spada. La cultura del duello).

Questi interessanti incontri culturali, gratuiti e aperti a tutti, permettono di riscoprire aspetti della storia locale mai approfonditi a sufficienza. Da questi incontri spesso vengono portati alla luce notizie o documenti di particolare valore storico come, ad esempio, quello che ha documentato il soggiorno di Egnazio Danti, frate domenicano di Perugia, a Cirone, così era chiamato Ceruno di Casola Valsenio in quei tempi. Egnazio Danti è stato colui che ha preparato i disegni delle carte geografiche d’Italia poi affrescate nella grande galleria dei Musei vaticani.

I membri della famiglia Ceroni si incontreranno quel giorno al mattino presso l’Abbazia di Valsenio per festeggiare San Giacomo, il santo Patrono della loro Consorteria. Inizieranno con una messa per ricordare i propri morti e continueranno la giornata con un incontro e con il pranzo per rinsaldare i propri vincoli famigliari. La festa di San Giacomo è una tradizione della famiglia Ceroni che risale a prima del 1744, cioè da oltre 270 anni e che negli ultimi 30 anni è portata avanti da “La Consorteria dei Ceroni”.

Saranno disponibili libri e documenti preparati negli anni passati.