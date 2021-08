Castel San Pietro Terme (BO). “Dal Celtico al Musical” è il titolo del concerto che concluderà la rassegna “Tramonto tra i salici”, venerdì 27 agosto, ore 19, al Giardino degli Angeli di Castel San Pietro Terme. Protagonisti saranno Carla They (arpa) e Raffaele Bifulco (flauto), che proporranno un viaggio nel tempo e nella musica che toccherà diversi periodi storici. Entrambi affermati professionisti dai curriculum importanti, offriranno un concerto di ottima qualità tra i salici del Giardino.

Si potrà entrare solo se si è in possesso di green pass (D.L. 52/2021). I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione, scrivendo alla mail associazione@ilgiardinodegliangeli.net. L’ingresso è a offerta libera, devoluta in beneficenza.

La rassegna è organizzata dall’associazione “Il Giardino degli Angeli” onlus, sempre nel rispetto delle regole anti Covid-19: mascherina, distanziamento, igienizzazione delle mani all’ingresso.

La rassegna “Tramonto tra i salici” è inserita in #CastelloRIPaRTE, cartellone estivo di spettacoli di arte, musica e teatro, proposto da Amministrazione Comunale e Pro Loco di Castel San Pietro Terme.

Il Giardino degli Angeli si trova in via Remo Tosi (zona stadio comunale), a due passi dal centro storico castellano. A parte eventuali necessità di chiusura per il contenimento del contagio, è aperto tutto l’anno dalle ore 9.30 al tramonto.

Info: associazione@ilgiardinodegliangeli.net; www.ilgiardinodegliangeli.net; https://www.facebook.com/ilgiardinodegliangeli