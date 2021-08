Faenza. MMB Software, nota azienda faentina specializzata nella produzione di software per l’automotive, è solita a intraprendere iniziative di responsabilità sociale, soprattutto nei confronti dei ragazzi, incentivandone e facilitandone il percorso formativo, ed è anche per questo che questa realtà ha deciso di donare una ventina di computer all’ITIP “Bucci” di Faenza.

Un esempio di approccio consapevole, quello di MMB Software, che ha adeguato il proprio modello di lavoro alle esigenze organizzative dei propri collaboratori, dotando tutti di nuovi strumenti per consentire la più ampia applicazione del lavoro a distanza. Tale opzione ha consentito di liberare molte macchine performanti e di qualità. Da qui l’idea di rafforzare il rapporto tra il mondo del lavoro e quello scolastico. Infatti, nell’ambito del percorso di alternanza scuola lavoro, è stato proposto allo studente Niccolò Delpopolo di preparare e configurare i computer da destinare all’Itip Bucci; egli ha visto in questa opportunità un’ occasione per raccogliere nuovi spunti e stimoli, oltre che un motivo di orgoglio e di grande soddisfazione personale, e ha ringraziato MMB per il coinvolgimento.

“In un mondo di macchine sono le persone a fare la differenza, ma in questo caso anche delle macchine possono fare la differenza per la formazione di questi ragazzi!” è invece quanto ha dichiarato l’amministratore dell’azienda Omar Montanari, che ha voluto ricordare quanto sia importante il sostegno che le aziende possono rivolgere agli istituti scolastici.

La consegna è avvenuta in presenza del dirigente scolastico Gabriella Gardini e del vicepreside Antonio Piazza, che hanno ringraziato MMB e rimarcato quanto siano importanti iniziative di questo tipo per garantire migliori strumenti e opportunità agli studenti che stanno costruendo il loro futuro.

(Annalaura Matatia)