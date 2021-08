Castel San Pietro Terme (BO). Mentre a Castel San Pietro si tiene la “Notte Celeste” delle Terme, sabato 28 si farà festa anche a Poggio Grande. Fra le anteprime del Settembre Castellano, c’è infatti anche la manifestazione “Poggio Grande in festa” al via alle ore 16,30 nel parcheggio di via San Biagio, con il patrocinio del Comune e della Pro Loco. In programma esposizioni artistiche-creative, curiosità ed enogastronomia. Da non perdere alle ore 20,30 il divertente “Varietà a Poggio”, talent di musica e spettacolo.

