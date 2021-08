Faenza. Tutto pronto per la seconda edizione di “Made in Italy”, la mostra mercato visitabile a Faenza il 4 e il 5 settembre prossimi. Oltre 100 ceramisti provenienti da tutt’Italia allestiranno i loro stand, dove si potranno ammirare capolavori di arte ceramica dal nord alle Isole.

Organizzato dal Comune di Faenza, con un grande lavoro di squadra del settore Cultura, Turismo e Promozione economica, in collaborazione con Ente Ceramica Faenza, Made in Italy consolida il suo ruolo in questa seconda edizione, dall’ idea partita lo scorso anno finalizzata a compensare il grande vuoto lasciato dall’annullamento di Argillà causato dalla pandemia.

Il cuore di “Made in Italy” sarà anche quest’anno la mostra mercato della ceramica in piazza del Popolo e nella prima parte di piazza Martiri della Libertà: 110 ceramisti italiani, dal Piemonte alla Sicilia (una trentina invece i ceramisti faentini), presenteranno al pubblico la loro produzione in ceramica artistica e artigianale, proponendo una grande qualità e allo stesso tempo varietà di stili, linguaggi e tecniche; dai colori e forme della tradizione alla ceramica di design, dagli oggetti per la casa ai gioielli, dalle piccole sculture e opere d’arte agli oggetti per la tavola e la cucina: la mostra mercato di “Made in Italy” sarà un racconto a più voci sulla ceramica artistica e artigianale italiana, confermando la grande qualità e il “saper-fare” che i nostri artigiani sanno mettere in campo in produzioni uniche e – come descrive il titolo stesso della manifestazione – fatte a mano in Italia.

La mostra mercato sarà aperta sabato 4 settembre dalle 10 alle 23 e domenica 5 settembre dalle 10 alle 22; la segreteria espositori/punto informativo sarà collocato in piazza della Libertà, all’angolo con corso Mazzini, come nel 2020; un secondo punto informativo per i visitatori sarà invece in piazza Martiri della Libertà, dove l’area della mostra mercato sarà più ampia dello scorso anno, in quanto ospita una decina di stand in più.

Per il programma completo e ulteriori informazioni visitare il sito www.enteceramica.it

(Annalaura Matatia)