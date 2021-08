Osteria Grande (BO). Serata all’insegna della musica jazz e soul martedì 31 agosto alle ore 20,45 alla terrazza del Centro civico di Osteria Grande, in via Broccoli 42, organizzata dall’associazione Mixer Music officina musicale di Osteria Grande, in collaborazione con alcune attività del territorio. In programma musica live con il gruppo Jazz&Soul, composto da Andrea Bonetti al pianoforte, Francesco Ottaviano al contrabbasso e Marco Garbin alla batteria. E’ previsto un contributo di 10 euro, consumazione compresa.

Prenotare il tavolo mandando un messaggio al numero 342.6695205.

