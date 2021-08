Imola. Prosegue la venticinquesima edizione di Imola in Musica, il festival musicale organizzato dal Comune, in programma fino a domenica 5 settembre, che offre un ricco programma di eventi, tutti a ingresso gratuito. Cominciata domenica 29 agosto, con il concerto all’alba a parco Tozzoni, la manifestazione si svolge in gran parte negli spazi del centro storico di Imola e offre, come sempre, un cartellone eterogeneo di eventi, estesi dalle tipologie musicali più classiche alle più insolite: particolarmente interessante il concerto promosso il 30 agosto da Estro su canzoni degli anni Sessanta e Settanta di musica italiana. Più di cento appuntamenti che, oltre alla musica, spazieranno tra mostre, spettacoli e suggestioni artistiche a 360 gradi, dall’alba a notte fonda, con l’invito a muoversi tra generi, luoghi e proposte diverse nel palcoscenico naturale rappresentato da ogni angolo della città (il programma completo su imolainmusica.it)

Ecco il programma di mercoledì 1 settembre

LE VIE DELL’ESTRO – ESTROSETTANTAOTTANTA serata anni ’70-‘80

ore 17.30 Spettacolo per bambini La nostra lotta con la Compagnia Artisti Molesti; ore 18.30 Dj set anni’70-‘80 con Clashdisko; ore 20.30 Butterfly Effect Spettacolo teatrale con il Collettivo Non Ordinario – a cura di Estro Lo Spazio delle Idee

PORTA MONTANARA – DALLE 20 LIVE MUSIC a cura di REM Parrucchieri ed Elio’s Cafè

si ripete nelle sere del 2, 3, 4 e 5 settembre

LINEA 22 – ORE 20 DJ SET a cura di Linea 22

EX LOLLI – PADIGLIONE 13 – ORE 20.30 – 30 E 21 NON FAN 51 30 anni di Coop Tragitti , 21 anni dell’Associazione Van Gogh… insieme –MAGIC 80 in concerto a cura di Coop Tragitti e Ass. Van Gogh

PIAZZA DELLA CONCILIAZIONE (Piazza dell’Ulivo) – ORE 21 IL GRILLO D’ORO A IMOLA IN MUSICA spettacolo per bambini con canzoni dello Zecchino d’Oro

a cura di Ass. Il Grillo d’Oro a.p.s.

CENTRO GIOVANILE CA’ VAINA – ORE 21 VINCE PASTANO & THE NOISEBREAKERS

spettacolo con repertorio blues/rock, brani inediti dell’album in uscita e cover di classici del blues e di Jimi Hendrix a cura di Bloozepeople