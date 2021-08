Imola. Prosegue l’iniziativa Musei più aperti d’estate organizzata dai Musei Civici di Imola fino al 12 settembre prossimo, con le aperture straordinarie del periodo estivo e gli appuntamenti speciali. Questa programmazione è resa possibile grazie anche al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. Cominciata il 2 luglio scorso l’iniziativa ha fatto registrare il tutto esaurito nei mercoledì sera di luglio a Palazzo Tozzoni, con le visite a lume di candele e nei giovedì di agosto, con le visite al tramonto alla Rocca Sforzesca. Durante i mesi estivi, si è registrato un notevole afflusso di visitatori, non solo imolesi, ma anche di turisti di passaggio che hanno avuto la possibilità di scoprire il patrimonio artistico e culturale della Città di Imola.

Estesi gli orari di apertura di Palazzo Tozzoni e Rocca Sforzesca – Dal 2 luglio al 12 settembre la novità più importante di Musei più aperti d’estate è rappresentata dall’estensione degli orari dei musei di Palazzo Tozzoni (Via Garibaldi 18 e viale Rivalta 93) e della Rocca Sforzesca (Piazzale G. Dalle Bande Nere), che per rispondere al sempre crescente bisogno di cultura di imolesi e turisti apriranno le loro porte al pubblico il venerdì pomeriggio (dalle 15 alle 19) e le intere giornate di sabato e di domenica (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19). Si ricorda invece che il Museo di San Domenico è attualmente chiuso per lavori legati al futuro Museo Archeologico.

Per quanto riguarda le modalità di visita, a Palazzo Tozzoni l’accesso dei visitatori sarà di 10 persone ogni ora: venerdì alle ore 15, 16, 17, 18. Il sabato e la domenica mattina alle ore 10, 11 e 12. Il sabato e la domenica pomeriggio alle ore 15, 16, 17, 18. La visita sarà accompagnata, ma non guidata e la durata massima sarà di 60 minuti. Alla Rocca Sforzesca, l’accesso dei visitatori sarà di 15 persone ogni ora: venerdì alle ore 15, 16, 17, 18. Il sabato e la domenica mattina alle ore 10, 11 e 12. Il sabato e la domenica pomeriggio alle 15, 16, 17, 18. La visita sarà accompagnata, ma non guidata e la durata massima sarà di 60 minuti.

Palazzo Tozzoni protagonista a settembre con “Le vite degli altri” – Nel mese di settembre a Palazzo Tozzoni si conclude l’iniziativa Musei più aperti d’estate con due appuntamenti di visite guidate dal titolo Le vite degli altri. Le sale di Palazzo Tozzoni hanno ospitato per cinque secoli la vita della nobile famiglia di origine toscana, profondamente legata alla realtà imolese. Chi erano coloro che abitavano queste stanze, quali le loro storie di vita, i loro amori, gli avvenimenti che ne hanno caratterizzato l’esistenza?

Con i due appuntamenti di Le vite degli altri che si terranno venerdì 3 e 10 settembre alle 17.30, i Musei comunali vogliamo raccontare la storia quotidiana e straordinaria al tempo stesso, di due coppie che, in epoche diverse, vissero nel palazzo.

In particolare, venerdì 3 settembre, alle 17.30, verrà raccontata la vita di “Giuseppe Ercole e Carlotta”. Siamo ad inizio Settecento e il conte Giuseppe Ercole si risposa con una giovanissima bolognese di nome Carlotta che ha una particolarità, è parente di un uomo illustre e molto influente: papa Benedetto XIV Lambertini. L’avvenimento mette sottosopra il palazzo…

Mentre venerdì 10 settembre, alle 17.30, spazio al racconto della vita di “Giorgio e Orsola”. Dalla Firenze cosmopolita di inizio Ottocento, dove ha sempre vissuto, il conte Giorgio torna a Imola e deve trovare moglie. La prescelta sarà una giovane faentina di nome Orsola e il loro matrimonio sarà una lunga storia d’amore che sfiderà la morte e il tempo, per arrivare fino a noi.

Come partecipare – I posti sono limitati con prenotazione obbligatoria entro il giorno prima dell’evento, tramite l’App “Io Prenoto” o telefonando al 0542 602609 dal lunedì al venerdì 9-13. Il costo è quello regolare del biglietto di ingresso al museo. Oltre alla prenotazione, dal 6 agosto, in applicazione del Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 per accedere ai musei e alle mostre temporanee è obbligatorio esibire alla cassa il Green Pass.

Informazioni – Musei civici di Imola (Via Sacchi 4, Imola); tel. 0542-602609 –

musei@comune.imola.bo.it – www.museiciviciimola.it