Imola. A partire dal 6 settembre e fino alle 18 del 26 ottobre è possibile presentare domanda per poter ricevere i contributi messi a disposizione dalla Regione Emilia Romagna per l’acquisto dei libri di testo per studenti e studentesse che frequentano le scuole secondarie di 1° e 2° grado del sistema nazionale di istruzione e i corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), di età non superiore a 24 anni, ossia nati a partire dal 01/01/1997. Lo fa sapere il Servizio Diritto allo Studio dell’assessorato alla Scuola del Comune di Imola. Il requisito relativo all’età non si applica agli studenti e le studentesse con disabilità certificati ai sensi della legge n. 104/1992.

Per potere ottenere i contributi gli studenti devono appartenere a famiglie che presentano un valore ISEE 2021, in corso di validità, rientrante nelle seguenti due fasce: Fascia 1: Isee da € 0 a € 10.632,94; Fascia 2: Isee da € 10.632,95 a € 15.748,78

Le domande devono essere presentate esclusivamente on line collegandosi al link:https://scuola.er-go.it/ (nella pagina di primo accesso sarà disponibile una guida alla compilazione). L’accesso all’applicativo ER.GO SCUOLA può essere effettuato unicamente tramite l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di identità digitale) e la CIE (Carta d’identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi).

Per presentare la domanda on line l’utente può essere assistito gratuitamente dai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati con ER.GO, il cui elenco sarà pubblicato sul sito http://scuola.regione.emilia-romagna.it.

Come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale (n. 878 del 14/06/2021), competente all’erogazione del beneficio è il Comune di residenza dello studente, fatti salvi i casi indicati nel bando pubblicato nel sito web del Comune di Imola. Inoltre, al fine di garantire la piena fruizione del diritto allo studio, gli studenti immigrati privi di residenza si considerano residenti nel Comune in cui sono domiciliati.

La compilazione della domanda dovrà essere effettuata da uno dei genitori o da chi rappresenta legalmente il minore o direttamente dallo studente se maggiorenne, nel rispetto delle indicazioni del presente avviso. Nel caso di studente maggiorenne, la domanda può essere presentata anche dal genitore/tutore delegato dallo studente stesso.

Il contributo è concesso per le spese per l’acquisto dei libri di testo e di altri materiali e contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022.

La definizione degli importi del beneficio sarà determinata a consuntivo, in funzione delle effettive domande e sulla base delle risorse disponibili.

Il bando è scaricabile dal sito del Comune al link: https://www.comune.imola.bo.it/scuola-formazione