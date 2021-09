Castel San Pietro (Bo). L’Amministrazione Comunale di Castello annuncia che saranno trasmesse in diretta streaming le prove e la gara della 67a Carrera Autopodistica che si correranno nel circuito del centro storico domenica 5 e domenica 12 settembre.

Un’opportunità in più per seguire da vicino l’appassionante Formula Uno ecologica del Sillaro, disponibile grazie all’impegno dell’associazione Club Carrera, di Davide Mengoli, ex titolare di Studio DM che di recente ha chiuso l’attività e che per anni aveva fornito supporto tecnico audio e video alle manifestazioni castellane, e del suo staff.

Domenica 5 settembre a partire dalle 16,30 le prove cronometrate per stabilire la griglia di partenza saranno trasmesse in diretta sulle pagine Facebook del Comune e del Club Carrera e sul canale Youtube del Club Carrera. La regia seguirà i giri degli equipaggi partecipanti, con interventi in diretta dal tracciato a cura di Stefano Neri, detto “il Bando”.

Poi appuntamento domenica 12 per la diretta della gara della Carrera Autopodistica al via alle 18. Il collegamento inizierà alle 17 circa. La diretta della Carrera Autopodistica nella pagina facebook del Comune è stata fatta per la prima volta in via sperimentale nel 2018. Nel 2019 l’iniziativa è stata ripetuta con una regia più accurata.

Questi due video si trovano insieme a tanti altri filmati nella pagina del sito web istituzionale dedicata alla Carrera: https://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/vivere-castello/carrera-autopodistica