Imola. Il concerto principale della venticinquesima edizione di Imola in Musica è affidato alla canzone d’autore di Daniele Silvestri. In piazza Matteotti, sabato 4 settembre, alle 22 inizierà il grande spettacolo, che fa parte del Tourbinario Summer 2021 dell’artista romano, un itinerario tra Festival, Arene e Teatri all’aperto, che regalerà al pubblico versioni inedite dei brani più amati di Silvestri. “Binario” come aggettivo, nel dualismo delle formazioni e della sua essenzialità, ma “binario” anche come sostantivo, come rotaie di un viaggio che può portare in più direzioni: questa tournée vuole essere una sorpresa per il pubblico. “A occhio e croce sarà un’estate trafficata, finalmente. Io non saprei cosa scegliere. Ecco, diciamo che sono contento di averla ulteriormente intasata ed eventualmente complicato le scelte. In caso, sappiate che il mio sarà un tour semplice, direi quasi… binario. Che sia una bella estate per tutti!“, ha scritto Daniele Silvestri in un suo post.

Daniele Silvestri coniuga la ricerca di una nuova canzone d’autore con il riscontro del grande pubblico, mescolando talento e tradizione, leggerezza espressiva e impegno civile, come testimoniano canzoni quali Cohiba, Il mio nemico, L’appello, Quali alibi, A bocca chiusa, La mia casa, al fianco di evergreen come Le cose in comune, Occhi da Orientale, Testardo, Salirò, La Paranza, per citarne alcune. Le sue partecipazioni a festival popolari hanno sempre lasciato un segno, grazie alla singolare impronta che le contraddistingue: mai sopra le righe, ma sempre sorprendenti.

Modalità di accesso al concerto – Per il concerto di Daniele Silvestri sono allestiti 1.200 posti a sedere, all’interno di un’area appositamente transennata, preassegnati su prenotazione e gratuiti. E’ possibile effettuare la prenotazione tramite il portale www.vivaticket.com. Il biglietto è elettronico, scaricabile sul proprio dispositivo mobile e stampabile in formato cartaceo. La prenotazione può essere effettuata per massimo due posti alla volta con obbligo di biglietto nominativo non cedibile ad altre persone. Le persone con disabilità motorie avranno posti assegnati, anche con eventuale accompagnatore.

Il concerto inizia alle 22 e l’ingresso ai posti a sedere è previsto a partire dalle 20. Sono allestiti tre ingressi all’area transennata, nei quali verranno effettuati i controlli: per accedere a questa area, con i posti a sedere, sarà obbligatorio esibire al personale incaricato il Green Pass e il biglietto prenotato. L’utilizzo per entrambi del formato elettronico scaricato sul proprio smartphone snellirà le procedure di controllo e ingresso. Una volta seduto, il pubblico potrà abbassare la mascherina.

Si raccomanda il rispetto delle normative di sicurezza sul distanziamento sociale e, in via precauzionale, l’utilizzo della mascherina anche negli spostamenti, lungo le strade, tra un evento e l’altro. Tutti gli spettatori che sostano nel centro storico e che si fermano nelle piazze durante i concerti dovranno essere in possesso del Green Pass: a questo proposito, potranno essere effettuati controlli a campione, parte delle forze dell’ordine, per verificare il possesso del Green Pass.

I concerti nelle altre piazze – Doppio appuntamento in piazza Gramsci: alle ore 17 con la Filarmonica imolese e alle ore 21 con l’omaggio a Domenico Modugno Io, Mimmo e tu affidato alla voce di Mirco Menna. Per gli amanti della musica sudamericana – tra samba, bossa nova e canzoni brasiliane – ci sarà in piazza dell’Ulivo il Lua Nova Trio, mentre in piazza Mirri si esibirà il duo contrabbasso e voce di Rosa Brunello e Camilla Battaglia. Nella serata più importante del festival non mancheranno, infine, artisti imolesi come i Goodbye Neverland e i Morgana, ospiti della serata Note Emergenti presso piazza Medaglie d’Oro, organizzata a cura dell’associazione City Sound.

Tutti gli appuntamenti in programma sabato 4 settembre

ALL THE BEST – ORE 10.30 – I BALCONI LAIV gruppo punk/rock che si esibisce in dialetto romagnolo a cura di All The Best

VERZIERE DELLE MONACHE – ARCI AL VERZIERE – ORE 11 – SIAMO TUTTI MARCO CAVALLO – spettacolo rivolto a bambine/i e ragazze/i, a cura della Compagnia Exit e del Circolo Arci Estro

ORE 19 – LA MUSICA RACCONTATA DAI PROTAGONISTI: CAP CREUS – quando Imola portò l’acid jazz in Italia a cura di Pierfrancesco Pacoda e Arci Bologna, nell’ambito del XII Festival DDT

ORE 21 – GODBLESSCOMPUTERS & ANDREA DE FRANCO – musica elettronica con illustrazioni visual a cura di Arci

GIARDINO MARCO VALERIO MARZIALE – ORE 17 – NEL GIARDINO DEL POETA – incontro con poeti che scrivono in dialetto romagnolo, accompagnati da cante tradizionali a cura di Pro Loco Imola, in collaborazione con il Club di Territorio di Imola del Touring Club

LE VIE DELL’ESTRO – DALLE 18 – INAUGURAZIONE di Bottega d’Arte Sociale e Scuola di Liuteria Primo Contavalli

Presentazione degli strumenti della Liuteria Ferlini in collaborazione con il chitarrista Antonino Stella e presentazione delle attività di Bottega d’Arte Sociale a cura di Estro Lo Spazio delle Idee

IL BORGHETTO – ORE 18 – MERCATO SCOPERTO – Musica non stop e apericena con prodotti elaborati dalle attività del Mercato Coperto. Consumazione obbligatoria a cura de Il Borghetto

LE ORIGINI – PASTICCERIA VILLA – ORE 19 – HAPPENING MUSICALE con degustazioni di prodotti tradizionali, senza glutine e vegani a cura di Le Origini Villa

MANUIMPASTA – ORE 19 – ICONACLUSTER ex Fakejam in concerto a cura di Manuimpasta

CAFFÈ EMILIA – DALLE ORE 19 – CAFFÈ EMILIA IN MUSICA: MYSTIC DOLL – Repertorio rock-pop dagli anni ’80 a oggi con arrangiamenti alternativi a cura di Caffè Emilia

FORMAGGERIA E SALUMERIA CAVALLOTTI – ORE 19 – NOTE IN CORTILE – Musica dal vivo con pianobar internazionale e degustazione di prodotti artigianali a cura di Formaggeria e salumeria Cavallotti

LINEA 22 – ORE 20 – AFTERGLOW – Irish music, folk & pop – Nicoletta Bassetti (violino, voce e sorrisi) – Andrea De Marco (chitarra, voce, bouzouki, chiacchiere e tanto cuore) a cura di Linea 22

FABBRICA GASTRONOMICA – ORE 20 – LIVE MUSIC aperitivo e cena a tema senza glutine, con musica dal vivo di J-Ditra duo acustico a cura di Fabbrica gastronomica

TOP OF THE HOPS – ORE 20 – LIVE AL TOP: THE FLOATING ENSEMBLE – Musica originale e birre artigianali a cura di Top of the Hops

CI-BO’ – ORE 20.30 – HOLLYWOOD PARTY Luca Rasca (pianoforte) – Roberto Noferini (violino) a cura di Ci-Bo’

CENTRO GIOVANILE CA’ VAINA – ORE 18 – KAIZOKU SUMMER FESTIVAL rassegna di band ska punk emergenti a cura di ass. Kaizoku Lab Ets

CAMERA DEL LAVORO- ORE 18.30 – MUSICA LAVORO DIRITTI – The soul lawyer trio in concerto a cura di CGIL Imola

CAFÉ PORTEÑO – ORE 21 – LIVE MUSIC – cocktails e musica dal vivo Psycho Nipples in concerto a cura di Cafè Porteño