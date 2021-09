Imola. Ancora un’intera giornata aperta alle vaccinazioni di prima dose senza prenotazione. Sabato 4 settembre, dalle 8.30 alle 18, Open Day vaccinale al Centro Hub Auditorium Osservanza mentre alla sera, dalle 18 alle 24, l’Hub vaccinale di eccezione sarà il locale dell’ex Bar Bacchilega, al Piano terra del palazzo municipale.

Dopo gli ottimi risultati ottenuti la settimana scorsa, Comune ed Ausl di Imola rilanciano con questa doppia iniziativa, che si integra nella rassegna cittadina “Imola in Musica”.

Ancora una volta l’appello è alla vaccinazione dei più giovani, che stanno comunque dimostrando di voler aderire alla vaccinazione (oltre il 68% della fascia 12-19 anni del territorio si è già vaccinata o prenotata) per poter tornare alla normalità ed affrontare in modo più sereno il ritorno sui banchi.

A ribadire l’importanza della vaccinazione anche il Comitato Consultivo Misto (CCM) degli Utenti, che nella seduta di mercoledì 1° settembre ha approvato all’unanimità dei presenti l’appello ai cittadini ad aderire alla vaccinazione: “Il Comitato Consultivo Misto è un organismo che rappresenta i cittadini, volto a spronare il servizio sanitario pubblico locale perché esso sia in grado di garantire sempre più prevenzione, cura, guarigione ed attenzione al benessere globale della comunità – ha spiegato il presidente del CCM Remo Martelli, portavoce di questa assemblea – Solo uniti possiamo superare questo difficile e doloroso periodo, prendendo atto delle evidenze della scienza e facendoci parte attiva nella protezione di noi stessi, dei nostri cari, della nostra comunità: vacciniamoci subito per riprenderci il piacere di trascorrere del tempo vicini, in amicizia e serenità”.

Cosa portare per la vaccinazione? Tessera sanitaria o codice fiscale e documento di identità in corso di validità.

Si ricorda che i minori devono essere accompagnati da un genitore o tutore e muniti della documentazione scaricabile dal sito dell’Azienda Usl di Imola www.ausl.imola.bo.it