Castel San Pietro (Bo). Domenica 5 settembre, a Castello si chiuderà in bellezza con una serata di divertimento per tutti la giornata dedicata alle prove cronometrate della Carrera che serviranno a stabilire le griglie di partenza in vista delle attese gare di domenica 12. In piazza XX Settembre, prenderà il via alle 20,45 lo spettacolo “Eroi a tavola” di e con Davide Dalfiume. Con la sua comicità raffinata, leggera in apparenza ma incisiva nella sostanza, l’attore castellano ci farà fare un viaggio nel mondo della ristorazione, con l’accompagnamento musicale a cura del cantautore Leonardo Veronesi e la partecipazione di Jazz Studio Dance.

“Eroi a tavola” trae spunto dall’omonimo libro di umorismo culinario, unico nel suo genere, che attraverso il cibo parla di noi, della nostra storia, delle nostre abitudini e del nostro territorio. C’è chi mangia per vivere e chi vive per mangiare, chi mangia quando ha fame e chi quando è ora. Il cibo riguarda tutti noi. Con questo spettacolo Davide Dalfiume ci farà divertire cercando anche di riportare un po’ di buonsenso tra le nostre bizzarre abitudini alimentari.

Lo spettacolo ha ricevuto molti premi a livello nazionale ed è stato la voce comica delle manifestazioni “Bologna da gustare” e “Baccanale” di Imola.

E’ obbligatoria la prenotazione sul sito www.prolococastelsanpietroterme.it.

Per info: 051 6954135 – info@prolococastelsanpietroterme.it

La serata sarà anche l’occasione per dare un’anticipazione sul programma di riapertura della stagione teatrale al Cassero Teatro Comunale, nel rispetto delle vigenti condizioni di sicurezza.

Programma completo del Settembre Castellano 2021, info e aggiornamenti: Comune di Castel San Pietro Terme sito www.cspietro.it e pagina Facebook www.facebook.com/cspietro/; Pro Loco sito e www.prolococastelsanpietroterme.it e pagina Facebook Prolococastelsanpietro Terme.