Castel San Pietro Terme (BO). “Racconti in libertà – Rassegna di racconti dialogati e divertenti” è il titolo dell’iniziativa organizzata da “Pegaso – Scrittura creativa e dintorni”, in collaborazione con la Pro Loco Cspt e con il patrocinio del Comune. L’appuntamento è per martedì 14 settembre, dalle 20.30 nel cortile dell’asilo nido di piazza Galilei a Castel San Pietro Terme.

La serata sarà presentata da Simone Orlandini e vedrà l’intervento della band Leando Pallozzi e i Vecchi Draghi (selezionata su circa 10 mila concorrenti alla finale di Sanremo “Rock & Trend festival” dal 6 all’11 settembre 2021.

Ingresso gratuite, obbligatori la mascherina, il green pass e la prenotazione al 333.3604562.