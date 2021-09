Castel San Pietro (Bo). Continua durante tutto il Settembre Castellano il grande impegno per la sicurezza contro la diffusione del contagio da Covid 19, con particolare attenzione alla giornata di domenica 12, il giorno più atteso e frequentato, dedicato alla Sagra della Braciola e alle gare della Carrera, la Formula Uno ecologica di Castello.

Oltre all’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, già previsto da un’ordinanza del sindaco anche per altre manifestazioni e spettacoli del Settembre, l’Amministrazione Comunale, l’Associazione Turistica Pro Loco e Associazione Club Carrera hanno stabilito specifiche disposizioni riferite alle manifestazioni della Carrera.



Sia per la Coppa Terme che si corre alle 12 in viale Terme, sia per la Carrera Autopodistica al via alle 18 nel centro storico, il pubblico potrà posizionarsi lungo il percorso rispettando le distanze di sicurezza.

Inoltre per la Carrera Autopodistica, piazza XX Settembre e piazza Acquaderni ospiteranno due aree ad accesso controllato limitato con Green Pass.

In piazza XX Settembre, all’interno dell’area Green Pass, saranno posizionate sedie con prenotazioni sul sito www.prolococastelsanpietroterme.it e con accesso dalle ore 17 alle 17,30. Posti limitati.

Le premiazioni, sia della Coppa Terme sia della Carrera Autopodistica, avverranno in piazza XX Settembre alle 19,30 con un’attenzione particolare al rispetto delle distanze di sicurezza.