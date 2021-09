Dobbiamo dimenticare le vecchie classi energetiche per lampade e lampadine (A+, A++ e A+++) perchè dall’1 settembre è in vigore la nuova etichetta Ue per le sorgenti luminose nei negozi e negli shop online misurata da una scala da A a G.

Tutto nasce dal dal Regolamento (Ue) 2017/1369 che con il programma Ue Horizon 2000 ha finanziato il progetto Belt (Boost energy label take up) con 3 obiettivi principali: facilitare il passaggio al nuovo sistema di etichettatura, informando e addestrando tutti i soggetti economici coinvolti; stimolare i consumatori a scegliere i prodotti migliori in termini di consumo di energia e risorse naturali; stimolare le imprese a migliorare la resa energetica dei propri prodotti, investendo in ricerca e innovazione.

La Città Metropolitana di Bologna è partner del progetto Belt, e ha realizzato diversi strumenti informativi, in collaborazione con la Camera di Commercio di Bologna. Oltre all’etichetta energetica, sono disponibili ulteriori informazioni utili sul prodotto, come quelle riguardanti il colore della luce nelle sorgenti luminose (bianco caldo, bianco neutro, bianco freddo), la durata media e altre caratteristiche.

Le nuove etichette, che seguono quelle avviate in primavera per frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, televisori e display elettronici, sono in vigore dal 1° settembre.