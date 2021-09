Faenza. Venerdì 10 settembre, ore 18 – Complesso ex Salesiani – esterno (prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti tramite email: indep.poetry@gmail.com), sarà presente il poeta veneziano Francesco Sassetto, collaboratore e redattore, per l’Associazione, della rubrica QB dialetto. La presentazione de Il cielo sta fuori (Arcipaelgo itaca, 2020) spazierà tra alcuni inferni della modernità: un viaggio nella società attuale per restituire attenzione a chi spesso passa inosservato e per riflettere su alcuni valori talvolta purtroppo negati. La parte musicale sarà curata dal M°. Roberta Ropa al pianoforte e dal M°. Domenico Banzola al flauto.

Per informazioni: www.independentpoetry.org – indep.poetry@gmail.com