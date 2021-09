Bologna. Il biologico, al centro delle strategie di rilancio post pandemia, sarà il protagonista della 33ª edizione del Sana, il Salone internazionale del biologico e del naturale che si svolgerà a Bologna dal 9 al 12 settembre.

L’edizione 2021 sarà ricca di nuove iniziative a sostegno dell’importanza e della centralità della manifestazione per l’intera filiera. Per il consolidato know-how e per le iniziative messe in atto a livello istituzionale con Ice-Ita e con le principali piattaforme digitali, Sana si conferma come spazio ideale per sviluppare business sui mercati esteri.

Le aree tematiche

Organic Food: settore che rappresenta l’intera filiera agroalimentare bio, i trend di mercato, le innovazioni, la ricerca.

Care&Beauty: il principale appuntamento per le aziende produttrici di cosmetici e prodotti per la cura del corpo naturali e bio, integratori ed erbe officinali.

Green lifestyle: il settore che si rivolge direttamente al consumatore e che presenta valori e prodotti per uno stile di vita sostenibile, sano e responsabile.

Sanatech: è fra le novità 2021 il nuovo salone tematico Sanatech – Rassegna internazionale della filiera produttiva del biologico e del naturale.

Sana Tea: un percorso ideale dedicato al benessere, raccontato attraverso il tè e gli infusi.

Free From Hub: una vetrina dedicata ai prodotti free from e rich-in.

Riconfermata la partnership strategica tra BolognaFiere e FederBio per offrire nuove opportunità alle aziende del Bio interessate a raggiungere il mercato cinese e ad allargare le strategie commerciali online e l’accordo fra BolognaFiere e Alibaba.com che ha messo in sinergia le infrastrutture di BolognaFiere (in particolare di Sana) con quella del leader mondiale del commercio online B2B, in cui operano quotidianamente oltre 26 milioni di buyer, attivi in 190 Paesi del mondo. Grazie all’accesso privilegiato alla vetrina internazionale di commercio online B2B Alibaba.com, le aziende avranno la possibilità di incrementare le potenzialità di esposizione, sviluppo e conversione.

In apertura di Sana 2021 è prevista la terza edizione di “Rivoluzione bio”, l’iniziativa promossa da BolognaFiere, in collaborazione con FederBio/Assobio e con la segreteria organizzativa di Nomisma, divenuta momento di confronto tra istituzioni, player della filiera ed esperti del settore su temi di primaria rilevanza e attualità che saranno ancora più centrali nell’esperienza post pandemia.

Sana presenterà inoltre la seconda edizione de “La via delle erbe”, l’iniziativa organizzata in collaborazione con Siste (Società italiana di scienze applicate alle piante officinali e ai prodotti per la salute) .

La rassegna espositiva coinvolgerà anche il nuovo padiglione 37 che, con i suoi 14.000 mq collocati in posizione centrale nel quartiere fieristico, contribuirà ad arricchire in modo significativo il nuovo layout di manifestazione.