Imola. La cantautrice imolese Milena Mingotti è giovanissima, ha solo 24 anni, ed il suo amore viscerale, la sua vocazione per la musica partono da molto indietro nel tempo. “Avevo capito che dovevo ad ogni costo trovarmi un posto nel mondo come cantante, così ho cominciato a prendere questo pensiero molto seriamente, sin da quando cantavo nel coro della scuola media. Ho poi iniziato le superiori, sono passati gli anni, e nel frattempo ho studiato in parallelo canto e pianoforte”, commenta la cantante che, seguita da un vocal coach di Cotignola (un esperto non solo di vocalità ma anche di ogni aspetto della vita e dello stile di vita che tutti i cantanti devono seguire) con costanza, autonomia, ma soprattutto autodisciplina (il suo “mantra” è “Siamo noi la forza creativa della nostra vita”) affronta ogni giorno la carriera musicale, sotto ogni sfaccettatura.

A partire da lunedì 6 settembre scorso, Milena Mingotti partecipa al talent show “The coach”, in onda per tutta la stagione televisiva, quindi fino al mese di maggio, sul canale 7 Gold (rete tv nazionale, canale digitale terrestre 13 in Emilia-Romagna).

Condotto da Agata Reale, ex ballerina dell’edizione 2007 di “Amici” (il talent show ideato e presentato da Maria De Filippi), si articola in diverse fasi, iniziate con la Fase Academy, in cui i partecipanti, selezionati online da tutt’Italia nonché parte di un fittissimo gruppo di aspiranti presentatisi ai casting, seguono diversi corsi di preparazione per poi esibirsi e venire a loro volta “scelti” da una giuria di opinionisti “incaricata” di formare dei team che si sfideranno tra loro nel corso dello show.

Prodotta da Roberto Costa (arrangiatore e produttore di numerosi talenti canori italiani,-uno su tutti Lucio Dalla), Milena, che predilige il genere musicale del pop italiano cantautoriale, nonostante si dichiari “flessibile” nella scelta anche di altri generi musicali da cantare, ha avuto anche la straordinaria opportunità e l’onore di esibirsi,nel 2019 in occasione del memorial “Claudio Lolli”, cantautore, scrittore e poeta esistenzialista scomparso nel 2018, tenutosi al Teatro Galliera di Bologna. Durante lo spettacolo, ha cantato con celebrità del mondo della canzone italiana, tra cui Marina Rei, Luca Carboni e “Lo stato sociale”.

Su Youtube e Spotify inoltre sono presenti due suoi singoli, scritti e prodotti a partire dallo scorso lockdown, rispettivamente intitolati “Senza musica”(chiaro riferimento all’alquanto precaria situazione di ogni lavoratore della musica durante le fasi più critiche della pandemia), e “I tuoi lividi restano lì”, quest’ultimo colonna sonora del film “Solamente tua”, uscito nelle sale cinematografiche nel 2019.

Ultimo, ma non per importanza, tra i prossimi appuntamenti (live e non), la cantautrice si esibirà assieme al suo chitarrista in un duo acustico (prevalentemente cover pop) il 26 settembre alla “Cantinaccia” di Castel del Rio. Per quanto riguarda i progetti professionali, l’intenzione + quella di partecipare a diversi concorsi cantautoriali nel nostro Paese.

(Annalaura Matatia)