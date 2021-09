La tradizionale riunione della Cabina di regia del ministero della Salute ci segnala che l’incidenza tende a diminuire, 64 casi su 100mila abitanti, scende anche l’Rt a 0,92. In leggero aumento sia il tasso di occupazione dei posti letto in area medica che in terapia intensiva, rispettivamente 7,4% e 5,9%. Data la situazione epidemiologia e la circolazione delle varianti, è bene continuare con forza la campagna di vaccinazione e mantenere comportamenti individuali ispirati alla prudenza

Nelle ultime 24 ore in Italia i casi sono 5.193 (ieri 5.621), con 57 morti (ieri 62). In calo le terapie intensive: – 1 rispetto a ieri. Tasso di positività all’1,6% (ieri 2%).

In Emilia Romagna i positivi sono 499 (ieri 617) con un indice di positività all’1,4% (ieri 2,1%). Quattro i decessi: 3 in provincia di Bologna (una donna di 88 anni e due uomini di 87) e una donna di 103 anni a Modena. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.408.

Nell’Ausl di Imola 14 nuovi casi (ieri 10), restano due le persone ricoverate in terapia intensiva a Bologna.

Aggiornamento ore 12 dell’11 settembre (dati del 10 settembre)

Oggi il saldo tra ingressi e uscite nelle terapie intensive segna – 1, i nuovi ingressi sono 40 (ieri 37), per un totale di 547 ricoverati.

I decessi sono 57 (ieri 62) con 5.193 nuovi casi (ieri 5.621), 333.741 i tamponi (ieri 286.028). I morti da inizio pandemia sono 129.885, i casi complessivi 4.601.749. In calo i casi attivi: 127.626 (nelle 24 ore – 863).

In calo anche i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid sono 4.117 (- 47). Gli isolamenti domiciliari sono 122.962 (ieri 123.777).

I guariti nelle 24 ore sono 5.997 per un totale di 4.344.238.

Quattro decessi in Emilia Romagna. I positivi sono 499 (ieri 617), con 36.357 tamponi (ieri 29.777). 404 i guariti, in crescita i casi attivi totali sono 15.111 (+ 90), stabili le terapie intensive: 43, in calo i ricoverati negli altri reparti Covid: 380 (- 10).

I positivi in Italia

Nessuna regione con zero casi. La Sicilia resta quella con più positivi nelle 24 ore: 770 (ieri 973).

La situazione in regione

Il 97,1% dei casi attivi è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. Età media dei nuovi positivi è di 37,2 anni. Quattro decessi

Scuola, bambini, mascherineDall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 417.342 casi di positività, 499 in più rispetto a ieri, su un totale di 36.357 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (1,4%).

Alle ore 14.30 sono state somministrate complessivamente 6.118.233 dosi; sul totale sono 2.894.841 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei 499 nuovi contagiati, 181 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.

Complessivamente, tra i nuovi positivi 281 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 251 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 37,2 anni.

Sui 181 asintomatici, 122 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 9 con lo screening sierologico, 25 tramite i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 6 con i test pre-ricovero. Per 19 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 106 nuovi casi, seguita da Bologna con 72 poi da Rimini (71), Reggio Emilia (58), Parma (47), Piacenza (36), Ravenna (30), Ferrara (29), Forlì (20) e infine Cesena (16) e il Circondario Imolese (14).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 9.708 tamponi molecolari, per un totale di 5.636.550. A questi si aggiungono anche 26.649 tamponi antigenici rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 404 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 388.823. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 15.111. Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 14.678 (+101), il 97,1% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano quattro decessi: 3 in provincia di Bologna (una donna di 88 anni e due uomini di 87) e una donna di 103 anni a Modena.

In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.408.

Rispetto a ieri resta invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva (43) e cala quello negli altri reparti Covid, che sono attualmente 390 (-10).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 4 a Piacenza (-1 rispetto a ieri), 5 a Parma (invariato rispetto a ieri ), 2 a Reggio Emilia (-1), 6 a Modena (+1), 10 a Bologna (invariato), 2 a Imola (invariato), 5 a Ferrara (invariato), 1 a Ravenna (invariato), 1 a Forlì (invariato), 7 a Rimini (+1). Nessun ricovero in terapia intensiva a Cesena.

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 25.868 a Piacenza (+36 rispetto a ieri, di cui 26 sintomatici), 31.598 a Parma (+47, di cui 23 sintomatici), 50.447 a Reggio Emilia (+58, di cui 45 sintomatici), 70.563 a Modena (+106, di cui 66 sintomatici), 87.589 a Bologna (+72, di cui 55 sintomatici), 13.348 casi a Imola (+14, di cui 8 sintomatici), 25.270 a Ferrara (+29, di cui 9 sintomatici), 32.767 a Ravenna (+30, di cui 21 sintomatici), 18.184 a Forlì (+20, di cui 15 sintomatici), 21.136 a Cesena (+16, di cui 12 sintomatici) e 40.572 a Rimini (+71, di cui 35 sintomatici).