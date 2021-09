Si avvia verso la conclusione “In mezzo scorre il fiume”, il festival itinerante fra natura, musica e cucina a chilometro zero.

Sabato 11 settembre sono in programma una escursione con concerto al tramonto e cena, in collaborazione con “Musiche in Decanto”, rassegna che unisce arte culinaria e musica di qualità.

Alle ore 14.30 appuntamento in località Maduno all’agriturismo Ca’ Monti (via Monte Morosino 4), fra Fontanelice e Sassoleone. Escursione pomeridiana fra piante autoctone e sorprese musicali. Alle 18 a Ca’ Monti tramonto in musica: Diego Veronese e Andrea De Marco in concerto. Sarà possibile ascoltare la performance del duo ordinando un aperitivo o aspettando la cena che viene servita dopo il concerto.

Necessaria la prenotazione: info@camonti.it – 0542.97666 – 333.4602771

Domenica 12 settembre, ore 8, appuntamento presso il Giaz Cafè in viale Terme 670 a Castel San Pietro Terme. Escursione sul lungofiume guidati dal naturalista Sergio Flamigni, scrittore di interessanti libri riguardanti le piante e il loro utilizzo per la Hoepli (Le piante tintorie, Guida pratica alle piante officinali, Le piante tossiche e velenose). Luisa Cottifogli, direttrice artistica del festival, “la voce degli alberi”, porta un suo saluto sonoro e un arrivederci al prossimo anno. Possibilità di fare una colazione “delle piante” al ritorno presso il Giaz cafè.

Informazioni e prenotazioni: inmezzoscorreilfiume2020@gmail.com – 340.0660043

