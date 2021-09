Domenica 12 giornata clou della Festa della braciola a Castel S. Pietro Terme con le sfide delle Carrere. Una doppia gara conclusasi con un giallo. Non il colore del vincitore, ma un thrilling vero e proprio a causa di un fatto piuttosto increscioso. Durante la corsa pomeridiana, attesa da tempo e spasmodicamente, c’è stato un incidente in via dei Mille che ha coinvolto 4 o 5 carrere, con ruote in corsa autonoma e macchine danneggiate. Uno spingitore zoppicante, ma fortunatamente nessun ferito grave.

Lo spettacolare incidente pare sia stato provocato da una carrera che ha stretto un’altra macchina in curva mandandola a sbattere contro la protezione delle case, sistemata appositamente per ottemperare le norme di sicurezza. In seguito a questo fatto si è sconvolto l’ordine di arrivo in quanto le ultime in gara sono riuscite a passare e a giungere al traguardo, mentre “La Nera” che in mattinata era risultata vincitrice della Coppa Terme del trofeo Giuseppe Raggi, relativamente all’incidente del pomeriggio è stata squalificata.

Pertanto il risultato della Carrera Autopodistica è il seguente: Ovetto primo, secondo Cavedano e terzo BiancoNibbio. Mentre la Coopa Terme, in seguito alla squalifica, ha visto la vittoria della Mora seguita da Ov e Ovetto.