Nelle ultime 24 ore in Italia abbiamo un crollo dei positivi, “solo” 2.800 rispetto ai 4.664 di ieri, 36 morti (ieri 34). Ma non è del tutto uno buona notizia, infatti è il frutto di una riduzione importante dei tamponi, come sempre nei giorni festivi, infatti il Tasso di positività cresce al 2,3% (ieri 1,7%). Terapie intensive a + 4 rispetto a ieri.

Emilia Romagna in controtendenza, infatti i positivi crescono: 470 (ieri 453) con un indice di positività al 3% (ieri 1,8%), poco indicativo dopo un giorno festivo. In giornata viene segnalato un decesso: una donna di 68 anni, in provincia di Parma. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 13.409.

Nell’Ausl di Imola 8 nuovi casi (ieri 18), restano due le persone ricoverate in terapia intensiva a Bologna.

FAQ sulle misure adottate zona per zona (aggiornate in tempo reale) >>>>

Le linee guida per le attività economiche e sociali >>>>

Alla scoperta del certificato verde >>>>

Aggiornamento ore 12 del 13 settembre (dati del 12 settembre)

Torna in crescita il saldo tra ingressi e uscite nelle terapie intensive: + 4, i nuovi ingressi sono 35 (ieri 36), per un totale di 563 ricoverati.

I decessi sono 36 (ieri 34) con 2.800 nuovi casi (ieri 4.664), 120.045 i tamponi (ieri 267.358). I morti da inizio pandemia sono 129.955, i casi complessivi 4.609.205. Continua il calo dei casi attivi: 125.904 (nelle 24 ore – 1.430).

Tornano in crescita i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid sono 4.200 (+ 87). Gli isolamenti domiciliari sono 121.141 (ieri 122.662).

I guariti nelle 24 ore sono 4.186 per un totale di 4.353.346.

Un decesso in Emilia Romagna. I positivi sono 470 (ieri 453), con 15.398 tamponi (ieri 24.764). 546 i guariti, in calo i casi attivi totali sono 14.948 (- 77), stabili le terapie intensive: 45, in crescita i ricoverati negli altri reparti Covid: 420 (+ 22).

I positivi in Italia

Molise e Valle d’Aosta sono le regioni con 0 casi. La Sicilia resta quella con più positivi nelle 24 ore: 618 (ieri 885).

La situazione di ieri >>>>

La situazione in Italia in tempo reale >>>>

Le vaccinazioni in Italia >>>>

La situazione nell’Ausl di Imola

Vaccinazioni

182.979 le vaccinazioni eseguite sul territorio da inizio campagna.

Situazione epidemiologica

Sono 40 i nuovi contagi nel circondario Imolese dall’11 al 13 settembre (11 settembre: 14; 12 settembre: 18; 13 settembre: 8). Su 852 test molecolari e 1434 antigenici rapidi refertati: 6 fino a 14 anni, 4 nella classe di età 15-24, 15 tra i 25 ed i 44 anni, 8 tra i 45 e i 64 anni e 7 oltre i 65. 20 gli asintomatici, 18 individuati tramite contact tracing. 14 erano già isolati, 1 caso riferibile a focolaio già noto.

51 i guariti. Scendono a 184 i casi attivi. 13.374 i casi totali da inizio pandemia. Sono 2 i cittadini del circondario in Terapia intensiva a Bologna

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 418.257 casi di positività, 470 in più rispetto a ieri, su un totale di 15.398 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3%, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.

Le vaccinazioni in Emilia Romagna >>>>

Tutte le informazioni sulla campagna vaccinale >>>>

Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 6.158.048 dosi; sul totale, 2.925.125 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 209 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 164 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 213 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 38,1 anni.

Sui 209 asintomatici, 104 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 8 con lo screening sierologico, 29 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 6 tramite i test pre-ricovero. Per 62 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 149 nuovi casi, seguita da Modena (83); poi Parma (60), Rimini (48) e Ravenna (40); quindi Reggio Emilia (24), Cesena (19), Ferrara (17) e Forlì (13); infine Piacenza (9) e il Circondario Imolese (8).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 5.725 tamponi molecolari, per un totale di 5.649.162. A questi si aggiungono anche 9.673 tamponi antigenici rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 546 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 389.900. Diminuiscono i casi attivi, cioè i malati effettivi, che oggi sono 14.948 (-77 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 14.483 (-100), il 96,9% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si è registrato un decesso: una donna di 68 anni, in provincia di Parma.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 13.409.

Invariato, rispetto a ieri, il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (45); 420 quelli negli altri reparti Covid (+23).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 3 a Piacenza (-1); 5 a Parma (numero invariato rispetto a ieri); 3 a Reggio Emilia (+1 rispetto a ieri); 6 a Modena (invariato);10 a Bologna (-1); 2 a Imola (invariato); 6 a Ferrara (invariato); 1 a Ravenna (invariato); 1 a Forlì (invariato); 8 a Rimini (+1). Nessun ricovero a Cesena (come ieri).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 25.895 a Piacenza (+9 rispetto a ieri, di cui 6 sintomatici), 31.714 a Parma (+60, di cui 26 sintomatici), 50.506 a Reggio Emilia (+24, di cui 22 sintomatici),70.773 a Modena (+83, di cui 50 sintomatici), 87.776 a Bologna (+149, di cui 81 sintomatici), 13.374 casi a Imola (+8, di cui 1 sintomatico), 25.320 a Ferrara (+17, di cui 8 sintomatici), 32.840 a Ravenna (+40, di cui 19 sintomatici), 18.220 a Forlì (+13, di cui 10 sintomatici), 21.177 a Cesena (+19, di cui 15 sintomatici) e 40.662 a Rimini (+48, di cui 23 sintomatici).

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 8 casi, positivi a test antigenici ma non confermati dal tampone molecolare.