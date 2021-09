Imola. Dal 15 settembre le biblioteche comunali torneranno a svolgere servizio secondo gli orari invernali. L’accesso alle biblioteche e agli archivi è consentito solo ai possessori di una delle certificazioni verdi Covid-19. La Certificazione verde non è richiesta ai bambini e ragazzi esclusi per età dalla campagna vaccinale (età inferiore ai 12 anni) e ai soggetti esenti, sulla base di idonea certificazione medica.

Sono mantenute le misure idonee a garantire la sicurezza dei lettori e del personale quali l’obbligo di indossare la mascherina, il mantenimento della distanza interpersonale, l’igienizzazione delle mani e dei locali. Nella biblioteca comunale di via Emilia 80 i posti disponibili saranno 75 (70 per la consultazione del materiale moderno e per lo studio libero e 5 per la sala archivi e Rari).

Bim, biblioteca comunale (via Emilia 80) – Per garantire il necessario distanziamento i posti per la consultazione del materiale moderno e per lo studio libero disponibili in Bim saranno complessivamente 70. Le postazioni sono con sedute distanziate e contingentate. I posti saranno assegnati in sede fino all’esaurimento della disponibilità. Rimangono attive due postazioni per la consultazione del catalogo on-line per i lettori. Dal martedì al venerdì dalle 13 alle 14.15 rimarrà attivo il sevizio di prestito al piano terra mentre gli spazi del primo piano e le sale di lettura e consultazione non saranno accessibili al pubblico, al fine di consentire le operazioni di igienizzazione dei locali e degli arredi.

Non sarà possibile per il momento utilizzare le postazioni fisse di accesso a Internet, quelle dello Spaziocinema e dello Spaziomusica. E’ previsto anche un nuovo servizio in Bim di prestito e restituzione sulla soglia. Gli utenti in stato di necessità e che non hanno i requisiti per entrare in Biblioteca possono prenotare i libri tramite e-mail prestiti.bim@comune.imola.bo.it e ritirarli, già registrati a loro nome, nell’apposito scaffale che sarà posizionato in entrata, recuperando i libri richiesti in ordine di numero di tessera.

Si ricorda che il servizio di prenotazione dei prestiti, in questa fase, è riservato esclusivamente a coloro che si trovano in uno stato di necessità o non possono accedere in biblioteca. Anche la restituzione per coloro che non possono o non vogliono accedere in biblioteca si svolgerà sulla soglia, depositando i documenti in un carrello collocato in prossimità dell’ingresso. A breve verrà acquisito un apposito box restituzione da collocare sempre nella zona di entrata. Per coloro che non possono accedere alla biblioteca è anche attivo il servizio di delega: sul sito della Bim è disponibile un modulo semplificato.

Orari di apertura al pubblico delle Biblioteche comunali dal 15 settembre al 14 giugno 2022

BIM BIBLIOTECA COMUNALE DI IMOLA via Emilia 80 – 0542 602636 – bim@comune.imola.bo.it lunedì e sabato 8.30-13.00 – dal martedì al venerdì 8.30-18.45 (dalle 13 alle 14.15 chiusura delle sale studio per igienizzazione spazi) – martedì 20.00-22.00

*dalle 13 alle 14.15 solo servizio di prestito a piano terra (sale di studio non accessibili per

igienizzazione spazi causa emergenza sanitaria. Archivi e rari – 0542 602618 – bim.rari@comune.imola.bo.it, dal martedì al sabato 9.00-13.00; martedì 14.15-18.30 prenotazioni e informazioni: prenotazioniarchivirari.bim@comune.imola.bo.it

CASA PIANI, via Emilia 88 – 0542 602630 casapiani@comune.imola.bo.it dal martedì al venerdì 8.30-13.00 e 14.15-18.30; sabato 8.30-13.00 Spazio giochi – 0542 602620 dal 1° ottobre martedì e giovedì 16.30-18.30; sabato 10.00-13.00

BIBLIOTECA DI SASSO MORELLI, via Correcchio 142 – 0542 55394 bib.sassomorelli@comune.imola.bo.it mercoledì e venerdì 15.45-18.15

BIBLIOTECA DI SESTO IMOLESE, via san Vitale 125 – 0542 76121 bib.sesto@comune.imola.bo.it martedì e giovedì 8.30-13.00 e 14.15-18.30, mercoledì 8.30 – 13.00 venerdì 14.00-18.30

BIBLIOTECA DI PONTICELLI, via Montanara, 252/c – 0542 684766

bib.ponticelli@comune.imola.bo.it

martedì e giovedì 15.00-18.30; sabato 9.30-12.30

BIBLIOTECA PIPPI CALZELUNGHE, via Tinti 1 pippicalzelunghe@officinaimmaginata.it – lunedì e giovedì 14.30-18

BIBLIOTECA DELLA PEDAGNA BOOK CITY, via Vivaldi 76 bim.bookcity@comune.imola.bo.it martedì 15.00-18.00; sabato 9.00-12.00

Informazioni: Bim Biblioteca comunale di Imola Via Emilia, 80, 40026 Imola – tel. 0542 /602696

www.bim.comune.imola.bo.it – http://www.facebook.com/bimbibliotecaimola