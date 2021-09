Imola. L’associazione BOF continua a sostenere l’iniziativa Nevergiveup Memorial Nicola Ussia con il lancio di una nuova asta benefica dove saranno presenti, come per le precedenti edizioni, numerosi cimeli del mondo del ciclismo.

L’asta si svolge nuovamente tramite la piattaforma Charity Stars (www.CharityStars.com) specializzata in raccolta di fondi proprio tramite aste; le puntate potranno essere effettuate fino alle 18 del 24 settembre 2021.

I cimeli attualmente presenti sono: Body crono di Edoardo Affini del Team Jumbo Visma, Maglia di Filippo Baroncini (2° agli Europei Under 23 di Trento), Maglia del Team Under 23 #INEmiliaRomagna, T-Shirt da riposo del Team UAE-Emirates autografata da Davide Formolo e Valerio Conti, Maglia gara di Jacopo Guarnieri del Team FDJ autografata, Maglia gara del Team Eolo-Kometa squadra di Basso/Contador del Giro d’Italia 2021 autografata da Lorenzo Fortunato, Vincenzo Albanese e tutto il Team.

Il ricavato dell’asta benefica verrà impiegato come sempre per l’acquisto di defibrillatori che verranno donati a realtà locali e per supportare le manifestazioni ciclistiche territoriali.

Sarà prevista inoltre, nel mese di ottobre 2021, un ulteriore Asta con maglie di ciclisti donate da Marco Selleri, direttore generale del Giro d’Italia Under 23 e cimeli donati dal Team Gresini, squadra motociclistica fondata dal nostro compianto concittadino e campione Fausto, prematuramente scomparso a causa del Covid.