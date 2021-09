Pikaloha Poke: il gusto hawaiano nel centro storico di Imola

Imola. Si chiama Pikaloha ed è un nuovo locale che porterà una ventata hawaiana nel centro storico di Imola. In alto le serrande il 18 settembre. I due ideatori del Pikaloha, Thomas Del Nobile e Greta Tozzi, rispettivamente 23 e 22 anni, hanno maturato, con l’esperienza nel settore della ristorazione, la decisione di aprire questa attività basata sulla preparazione di poke bowl, un piatto tipico hawaiano. La composizione del poke è caratterizzata da una base di riso, pesce crudo, verdure e frutta.

Il locale si trova in via Emilia 185 nel pieno centro storico di Imola a due passi da piazza Matteotti: “Il nostro obiettivo è di contribuire a ripopolare il centro con una novità”. Thomas e Greta raccontano: “Abbiamo scelto il centro come location per la nostra attività per valorizzarlo maggiormente, invogliando le persone con una nuova idea a riviverlo e sentirsi parte del cuore di questa città.”