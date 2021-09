Castel San Pietro (Bo). Sarà il miele il protagonista del terzo fine settimana di settembre a Castello, con le manifestazioni organizzate grazie all’impegno congiunto di Amministrazione Comunale e Osservatorio Nazionale Miele, con la collaborazione di Pro Loco e altre realtà del territorio, nel pieno rispetto delle norme per il contenimento del Covid 19.

“Nonostante il forte calo nella produzione di miele, abbiamo ricevuto 1100 mieli da esaminare per il concorso Tre Gocce d’Oro – afferma Giancarlo Naldi, direttore dell’Osservatorio Nazionale Miele -, molto di più di quello che ci saremmo aspettati. Torna la Fiera, con tutti gli espositori dotati di green pass e il rispetto di tutte le normative, il concorso fotografico che abbiamo voluto dedicare agli apicoltori come pastori d’api, che quest’anno hanno dovuto alimentare le api per tenerle in vita, e ci saranno anche una mostra di pittura e la seconda edizione del concorso ‘Un piatto al miele’, pensato per aiutare la ristorazione del territorio in un momento difficile e premiare chi ha voglia di esprimersi. Ci sarà il ritorno di Igles Corelli, direttore dell’accademia scientifica Gambero Rosso a Roma, che ha già collaborato con noi anni fa. Ci regalerà una ricetta di cui pubblicheremo il video, presiederà la giuria e premierà i ristoratori. Torneranno anche Vito e Patrizio Roversi. Importanti i seminari e le tavole rotonde che si potranno seguire anche in videoconferenza, ampliando così la platea del pubblico raggiungibile. Ci sarà anche un ricordo di Giorgio Celli, maestro nella scienza di tutelare e rispettare le api”.

Le manifestazioni apistiche prenderanno il via venerdì 17 alle 16,30 al Teatro Cassero con la tavola rotonda in presenza e online “Promuovere le buone pratiche agricole a difesa degli impollinatori”, seguita da una speciale serata in piazza XX Settembre. Alle 19 in occasione del decennale della scomparsa del professor Giorgio Celli, entomologo, scrittore e divulgatore, ci sarà la presentazione del libro “Come rami della grande quercia”, scritto da alcuni suoi allievi per ricordare la passione per l’ambiente e per la ricerca nella scuola del Maestro. Saranno presenti alcuni degli autori. Alle 21 spettacolo di parole e musica: “Mille mieli, millenote” con i Su di tono Music Lab in collaborazione con Mixer Music.

Sabato 18 si aprirà alle 9 la 41a Fiera del Miele in piazza XX Settembre, contemporaneamente al Borgo dei sapori, fiera delle eccellenze enogastronomiche italiane (aperte fino alle 23). Alla stessa ora apriranno anche la mostra fotografica e la mostra di pittura nella saletta d’esposizione e nel cortile delle carceri in via Matteotti 79.

Tre i seminari al Cassero Teatro Comunale: alle 10,30 “Apicoltura 2021: Criticità e strategie nell’ambito della nuova PAC”; alle 15 “Il monitoraggio per l’analisi delle criticità produttive e la documentazione del mancato reddito”, l’impegno dell’Osservatorio e nuovi strumenti in campo (riservato ai tecnici della rete di monitoraggio); e alle 17,15 “Analisi di qualità 2021, punti di forza dei mieli italiani e prevenzione delle possibili criticità imputabili al cambiamento climatico”. Si potrà partecipare in presenza e anche online tramite Zoom informamiele.it/settembre2021

Alle 19,30 in piazza XX Settembre ci sarà la premiazione del 6° concorso fotografico “Ape, mieli e biodiversità con gusto” e la visita alla mostra fotografica e a quella di pittura di Conny Pozzati, entrambe dedicate al tema dell’apicoltore come pastore d’api.

Alle ore 21 secondo appuntamento a base di parole e musica: Omaggio a Franco Battiato a cura di Su Di Tono Music Lab, in collaborazione con Spazio L.I.F.E. e Mixer Music.

Domenica 19 torneranno la Fiera e il Borgo dei Sapori (aperti dalle ore 9 alle 21) e in piazza Acquaderni aprirà la Borsa Nazionale del Miele.

Dall’info point di piazza XX Settembre dalle 8 alle 9,30 partirà il Bike tour delle colline castellane, piacevole gita alla scoperta delle bellezze naturalistiche delle prime colline di Castel San Pietro Terme, di circa 43 km. Per info e prenotazioni: Servizio Turismo tel.051-6954112-150-159.

Alle 9 in via Matteotti 79, è in programma l’assemblea straordinaria riservata ai soci dell’Osservatorio.

Alle 10,30 in piazza XX Settembre prenderà il via la premiazione del 2° concorso “Un piatto al miele”, realizzato con il patrocinio del Comune di Castel San Pietro Terme e dell’Accademia Italiana della Cucina – Delegazione di Castel S. Pietro-Medicina.

Infine alle 12, sempre in piazza XX Settembre, si terrà la premiazione del Concorso Tre Gocce d’Oro 2021. Dopo il resoconto sulla qualità dei mieli in concorso per l’edizione 2021, si procederà alla consegna dei riconoscimenti. Condurrà la mattinata in piazza Patrizio Roversi.

Ogni evento verrà realizzato nel pieno e rigoroso rispetto delle norme per il contenimento del coronavirus. Info: www.informamiele.it – osservatorio@informamiele.it

Info e aggiornamenti sugli eventi del Settembre Castellano: Comune di Castel San Pietro Terme Servizio Turismo 051 6954112-150-159 – sito www.cspietro.it e pagina Facebook del Comune – Pro Loco tel. 051 6951379 – pagina Facebook Prolococastelsanpietro Terme – www.prolococastelsanpietroterme.it