Imola. Da Ponticelli a Spazzate Sassatelli, frutta e verdura fresca di stagione. A portarla è l’azienda agricola “Vita Sana”, che si trova sulle colline imolesi, in località Ponticelli e che ogni martedì mattina è presente nel centro abitato di Spazzate Sassatelli, su area pubblica, con un furgone carico dei suoi prodotti agricoli.

L’azienda “Vita Sana” si estende su circa 13 ettari di terreni per lo più impiantati a frutteto, con una parte per ortaggi e serre di coltivazione. Quella proposta è un’agricoltura sostenibile, che pone grande attenzione al tema dei trattamenti, effettuando solo quelli strettamente necessari a garantire un prodotto di qualità.

La sua presenza a Spazzate Sassatelli nasce come risposta all’esigenza espressa dai residenti, dopo la chiusura dell’unico negozio di generi alimentari presente in loco, di avere un’attività di vendita di frutta e verdura almeno un giorno alla settimana, per permettere loro, in particolar modo alle persone più anziane, di rifornirsi.

“Di fronte a queste giusta richiesta dei residenti, ci siamo attivati per trovare una soluzione, in un’ottica di servizi di prossimità e attenzione alle frazioni, con l’obiettivo di garantire il più possibile anche in queste località lontane dal centro i servizi indispensabili – spiega Pierangelo Raffini, assessore all’Agricoltura -. Ringrazio l’azienda agricola ‘Vita Sana’ che si è resa disponibile e la Cia che si è adoperata con noi per trovare un produttore agricolo interessato a garantire questa soluzione”.