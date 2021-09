Imola. “Green pass obbligatorio per partecipare al consiglio comunale”. Lo rende noto il presidente dell’assemblea di piazza Matteotti Roberto Visani che spiega: “E’ mia intenzione porre all’ordine del giorno della prossima Conferenza dei Capigruppo la questione. Il decreto legge approvato dal Governo prevede a partire dal 15 ottobre l’obbligo del Green pass anche per i titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali. Proporrò ai Capigruppo di anticipare il provvedimento e introdurre fin dalla prossima seduta, fissata per giovedì 30 settembre, l’obbligo della certificazione verde”.

“La politica deve dare il buon esempio – conclude Visani – e mi auguro che possiamo essere tutti concordi nel compiere questa scelta. Si tratta di una scelta di responsabilità verso sè stessi e verso gli altri. Il Green pass è uno strumento che permetterà lo svolgimento dei lavori in presenza e in sicurezza consentendo in questo modo un ritorno graduale a quella normalità a cui tutta la società aspira da mesi”.