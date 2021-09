Faenza. “LiberaMente Me”: queste sono le due parole riprese all’ingresso di MiCentro, nuova realtà improntata al benessere a 360 gradi, sita a Faenza in piazza XI Febbraio 2, dietro al Duomo. Inaugurazione giovedì 23 settembre a partire dalle ore 18.

Sono passati 5 anni dall’esperienza “Me.La Yoga”, piccolo centro in via Severoli (adiacente al centro storico faentino), in cui ci si poteva cimentare nelle varie discipline yogiche adatte a partecipanti di ogni età e livello. Qui, Alessandra Liverani, istruttrice yoga ed operatrice olistica, ha avuto l’occasione di poter collaborare con Ileana “Lilly” Barnabè, psicologa ed anche lei istruttrice di yoga. Ne è nata un’ unione, un sodalizio professionale molto forte (basato su una forte passione ed attitudine per il loro lavoro), che ha permesso alle due istruttrici yoga di poter ampliare la realtà “Me.La Yoga”, coronando il sogno di ogni insegnante di questo tipo di discipline, improntate e volte al raggiungimento dell’armonia totale tra corpo e mente, aprire un proprio centro, uno spazio ampio e luminoso in cui poter praticare. Ma non solo: nella realtà MiCentro si possono infatti prendere appuntamenti per allenamenti o consulenze con insegnanti di yoga, pilates, ginnastica posturale, allenamento funzionale, original strenght, mindfulness, mindful eating, meditazione e bagni sonori.

In aggiunta, è possibile poi prenotare sedute da qualificati esperti nutrizionisti, che provvederanno ad elaborare piani alimentari equilibrati volti al raggiungimento del peso e della forma fisica ideale, ma anche sedute da osteopati, ostetriche, psicologhe e per terapie olistiche (come ad esempio massaggi rilassanti), tutti con un comune obiettivo, ossia quello di riequilibrare non solo il corpo ma anche la mente.

MiCentro Faenza è presente sui social (pagina Instagram: @micentrofaenza), in rete al link www.micentro.it ; per info e prenotazioni contattare Alessandra (339.8017600) oppure Lilly (339.3752513).

(Annalaura Matatia)