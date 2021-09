Dozza. La XXVIII edizione della Biennale del Muro Dipinto è giunta all’ultima giornata. Ma prima del canonico calo del sipario e degli appuntamenti al 2023, il programma di domenica 19 settembre presenta diversi appuntamenti alla Rocca per rivivere insieme la settimana appena trascorsa. A partire da “Il Muro a scatti”, la mostra fotografica a cura dell’associazione G. Magnani di Borgo Tossignano che, a partire dalle 10, pubblicherà nella piazza della Rocca una selezione delle migliori foto realizzate nel corso della Biennale dai propri soci: un vero percorso fra volti, istanti ed emozioni immortalate dalle macchine fotografiche durante la settimana. La mostra, terminata la Biennale, si trasferirà nelle prigioni della Rocca di Dozza fino al 28 novembre.

Si prosegue alle 11 con il Postcrossing Meetup, condotto da Carmen Pagli negli spazi della Rocca, e con lo speciale annullo filatelico figurato dedicato al Muro Dipinto, a cura di Poste Italiane – filiale di Bologna e in programma dalle 11.30 alle 16.30, sempre alla Rocca.

A spasso tra i muri dipinti

Il pomeriggio della domenica riserva una delle iniziative più gradite e partecipate dell’intera rassegna: “Un Borgo Dipinto”, un percorso guidato al Muro Dipinto, a spasso tra i muri intrisi d’arte del Borgo di Dozza. Appuntamento dalle ore 15.30 davanti la Rocca per la partenza rigorosamente a piedi.

Domenica 19 settembre sarà anche l’ultima occasione per visitare l’esposizione di bozzetti d’artista “Un archivio da esplorare”, organizzata dal Centro Studi e Documentazione del Muro Dipinto “T. Seragnoli” presso la Rocca di Dozza. Ingresso con Green Pass e mascherina dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.

La chiusura della manifestazione è affidata alle creazioni dei giovani affrescatori, giunti all’ultimo appuntamento con “Il Muretto Di…Pintino” in piazza Zotti. I ritratti di Pintino, la mascotte della Biennale, eseguiti dai bambini con tecniche e strumenti diversi, rappresentano anche uno sguardo sul futuro del Muro Dipinto e, più in generale, dell’arte. Nella speranza che un giorno qualcuno di questi artisti in erba partecipi al Muro Dipinto… in qualità di affrescatore.