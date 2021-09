Nel weekend dal 17 al 19 settembre, ricco di gare, non poteva mancare la partecipazione dell’Imola Triathlon alla due giorni dell’ Ironman Italy a Cervia, dove la squadra imolese ha partecipato a tutte e 3 le gare in programma. Il sabato 18, nella gara regina, tra i 1536 atleti al via, il nostro Massimo Garelli ha portato a termine la sua fatica in 13h11’50”: coprendo i 3800m di nuoto in 1h27’59”, i 180km di bici senza scia in 6h00’50, e correndo la maratona finale in 5h20’28”. Tempo che gli ha garantito la 25° posizione di cat. M60-64.

La domenica, nel 70.3 (mezzo Ironman) ottimo esordio sulla distanza per Ferdinando Dipaola, che in pochi mesi ha esordito nelle 3 distanze: triathlon sprint (a Faenza), triathlon olimpico (a Cesenatico), per poi concludere con un ottimo tempo anche il mezzo ironman. Per lui 16° posto di categoria M35-39 in 4h54’13 (39’ nel nuoto, 2h31’17 nella bici, 1h34’20 nella mezza maratona finale)

Nella terza gara in programma domenica, il 51.50 (triathlon olimpico no-draft), Clavio Righini conquista il 1° posto della categoria M60-64, terminando in 2h33’22”.

Sempre domenica, ma in Austria, Stefano Salomoni ha partecipato al prestigioso Ironman di Klagenfurt. Tra i 1110 atleti al via si è classificato al 40° posto nella categoria M45-49, terminando in 10h38’46 (1h04’23 nel nuoto , 5h20’58 nella bici, 3h57’27 nella maratona finale).

Sabato 18 a Lido delle Nazioni si è disputato il classico appuntamento di settembre con l’IronDelta. Nella gara su distanza olimpica erano al via 5 atleti Imola Triathlon. Il miglior risultato l’ha portato a casa Andrea Negrini, che termina al 9° posto assoluto (3° di categoria S2) in 2h08’57”. Poco più dietro Cesare Bonetti chiude al 12° posto assoluto ma 1° della categoria M1 in 2h09’59”. Altro ottimo risultato per Antonio Gaddoni (2h20’49”) e per Fiorenzo Rinaldi che vince la categoria M5 in 2h30’27”. Chiude la spedizione imolese, il presidente Paolo Gaddoni con 2h37’17”.

Domenica 19, al triathlon di Ginevra era presente anche la nostra Giulia Cuffiani. Nella distanza del mezzo Ironman, insieme ad altri 200 atleti, ha tagliato il traguardo in 5h37’59”, portando a casa un buon 5° posto di categoria F35-44. Per Giulia le sue frazioni sono state 42’26 nei 1900m di nuoto nel lago di Ginevra, 2h37’05 nei 90km di bici senza scia e 2h05’44 nella mezza maratona finale.