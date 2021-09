Imola. Sarà uno dei focus più attesi tra quelli incastonati nella ricca programmazione della 2°edizione del Trofeo McDonald’s di volley femminile di alto livelllo. Si tratta della prima ‘Conferenza Annuale di Sport’ incentrata sul tema “Sport: ieri, oggi, domani. Verso un nuovo modello di sport e una moderna società sportiva”.

L’appuntamento è fissato per le 11.30 del 25 settembre nel Ridotto del Teatro Comunale ‘Ebe Stignani’ dove i lavori saranno aperti dal sindaco della città, Marco Panieri. Un’ora e mezza di full immersione in compagnia di importanti ospiti per approfondire una tematica di stretta attualità nel panorama sportivo locale e nazionale.

Spazio, quindi, agli interventi di Roberto Ghiretti, CEO di SG Plus che affronterà l’approfondimento legato alla fisionomia di ‘Una moderna società sportiva’. A seguire, salirà in cattedra Franco Castagnetti, consulente del Comune di Castelnovo ne’Monti per analizzare la parentesi sul ‘Un paese per lo sport’ che racconterà la vocazione al turismo sportivo della città emiliana. Infine, spazio a Rodolfo Giobbe Giovenzana, dirigente sportivo ed ex atleta della Nazionale di pallavolo, per la finestra relativa a ‘La forza del network’ quanto conta mettersi insieme per fare di più.

Conclusioni affidate a Giammaria Manghi, capo della segreteria politica del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

L’evento sarà trasmesso anche in diretta sulla pagina Facebook di Diffusione Sport (info 339.7005081).