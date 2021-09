Imola. Il vicesindaco Fabrizio Castellari è intervenuto sabato 18 settembre a Zattaglia, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, alla tradizionale cerimonia commemorativa per ricordare la Liberazione e per onorare la memoria di quanti hanno sacrificato la loro vita combattendo in quei lunghi mesi di 76 anni fa.

La cerimonia, che si è svolta al Sacrario della “Friuli” presso il cimitero di Zattaglia, è stata organizzata dai Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, congiuntamente all’Associazione Nazionale Reduci della “Friuli”, con la collaborazione della Divisione “Vittorio Veneto”, Brigata Aeromobile “Friuli” e del 66esimo Reggimento Aeromobile “Trieste”, nel 76esimo anniversario della Liberazione.