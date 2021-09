Bologna. Nel momento in cui i partiti di destra sono al loro massimo storico, a Bologna la coalizione presenta un candidato che, seppur fortemente appoggiato dal leader leghista Matteo Salvini, si era messo in gioco ben prima che Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia convergessero su di lui. Una scelta in apparenza contraria allo spirito dei tempi. Infatti, se il centro-sinistra promuove i civici nel tentativo di invertire la continua perdita di consenso che negli ultimi anni caratterizza i partiti nazionali, sul fronte conservatore ci sarebbe ben più di un motivo per puntare sulle componenti più “politiche”, considerato il trend.

Secondo il politologo Massimiliano Panarari, la scelta civica del centro-destra nelle città non è tanto voluta quanto obbligata, essendo espressione di una mancanza organica. Come si legge sull’Espresso, nei centri urbani e nelle aree metropolitane mancherebbe proprio “una classe dirigente di qualità corrispondente alla sua forza elettorale”. Un problema di struttura e, hanno sostenuto diversi osservatori, anche di opportunità. Il volto civico infatti rappresenta un fattore di convergenza a costo zero per le forze politiche. Da una parte, ci si può compattare intorno a esso senza timore di cedere terreno elettorale agli amici-nemici nella competizione interna (ci si riferisce qui a Meloni, in ascesa nei sondaggi, e Salvini, in discesa); dall’altra, sarebbe lui e non i partiti che lo sostengono – o meglio, non solo -, a pagare il prezzo politico di un’eventuale sconfitta. Infine, e in questo sta forse uno degli aspetti di maggiore affinità rispetto al blocco progressista, si presume che la provenienza dal mondo delle professioni possa rassicurare un elettorato in cerca di credibilità. Razionalmente, un elemento centrale nel rapporto tra governati e governanti. Alto, però, anche il potenziale scivoloso: più che una qualità attribuibile all’individuo, la credibilità risulta un’aura capace di connotare l’intera relazione. Nel caso del centro-destra bolognese, quest’ultima necessita se non di una ricostruzione almeno di una riformulazione organica della leadership. In particolare, dopo l’esperienza dell’ex candidata sindaca, Lucia Borgonzoni, la quale in sostanza ha deciso di non prendere parte all’attività consiliare per due anni.

Temi e identità. A due settimane dal voto, Battistini ha presentato il suo programma: “Bologna città aperta: proposte per un dialogo e una costruzione comune”. Mentre cinque anni fa la linea dettata da Borgonzoni metteva in primo piano la questione della sicurezza, sull’onda della grande polarizzazione favorita dall’avanzata del suo partito, in questa campagna l’approccio securitario, pur permanendo, riveste una posizione meno centrale. Recentemente, il candidato conservatore ha sostenuto che il voto rappresenterà un referendum su Tram e Passante: un bel salto dalle politiche “tolleranza zero” con cui Borgonzoni mirava a “riprendersi Bologna”. Ma le novità non sono finite, anzi. Il documento pubblicato sul sito di Battistini, in cui le tematiche della mobilità e dei trasporti occupano le pagine iniziali, contiene punti di estremo interesse. A partire per esempio, dall’intenzione dichiarata di cogliere le opportunità di sviluppo del tessuto socio-economico bolognese, guardando a modelli positivi come Milano e Barcellona – città che ora si trovano governate da forze ostili alla coalizione che sostiene l’imprenditore. È significativo il fatto che, in un momento in cui il campo progressista vincola ovunque mobilità e sostenibilità, le politiche promosse da Battistini siano orientate più a soddisfare le esigenze dei cittadini – “il mezzo privato è giocoforza una scelta non sostituibile” – che il contrasto al riscaldamento globale, come se le due opzioni potessero presentarsi come alternative invece che complementari. Procedendo nella lettura del programma, ci si imbatte nel “grande classico” sopra citato, il tema della sicurezza. In questo ambito, si prevede il potenziamento del reparto della polizia locale, unitamente all’istituzione di task-force “anti-degrado” (tavoli partecipati da forze di polizia, autorità politiche e società civile). La video-sorveglianza permessa dalle nuove tecnologie e l’inasprimento delle sanzioni, in primis verso gli studenti universitari ritenuti responsabili del degrado urbano, si accodano. Il leitmotiv del programma di Battistini, dalla transizione ecologica ai servizi del welfare, riguarda però il futuro protagonismo degli enti privati, chiamati a svolgere un ruolo sempre più attivo nello sviluppo della città. Ultimo punto da segnalare è la proposta del candidato di ricollocare in un’area diversa alcuni servizi cittadini, su tutti l’Ospedale Sant’Orsola. Tuttavia, in mancanza di valutazioni più approfondite sulla sua efficacia, necessariamente rimandate all’avvio del tavolo di lavoro previsto, è lecito chiedersi se l’intento sia dare visibilità a un bisogno dell’elettorato o al volto del candidato, attore non protagonista di una campagna condotta sin qui a velocità di crociera.

Quelle offerte da Battistini, sono possibili risposte alle principali esigenze percepite dalla popolazione bolognese. Un report dell’Istituto Ixé, pubblicato all’inizio di giugno, rivelava come, in cima alle priorità della cittadinanza, ci fossero proprio sicurezza e criminalità, traffico, sporcizia e degrado. Eppure, il candidato sindaco non sembra destinato a sfondare: stando all’indagine demoscopica di Quorum/Youtrend del 17 settembre, il centro-destra starebbe al 32%, staccato di quasi 30 punti percentuali dal dem Lepore. L’attuale stallo della coalizione potrebbe essere spiegato in questo modo. Pochi giorni fa l’Istituto Cattaneo, nell’esaminare la mappa elettorale della città, ha evidenziato la sua particolarità nello scenario nazionale. A differenza di altri importanti contesti urbani, in cui si è registrata una crescita nei consensi della destra nelle zone periferiche, a Bologna tale tendenza si è manifestata in maniera molto più attenuata. Chiusa la strada della retorica xenofoba e delle invettive anti-Ue (altrimenti chi finanzierebbe la ripresa?), le opzioni si sono ridotte alla moderazione, un vago elenco di buoni propositi per le imprese e il decoro urbano, condito da qualche “presidio” militarizzato qua e là. Battaglie che, nel frattempo, sono state individuate e abbracciate da chi siede nella parte opposta dello spettro politico. Per questo, la sintesi di Battistini sarà in via di definizione ancora per un po’, forse fino a quando Beppe Sala e Ada Colau non decideranno di prendere a loro volta qualcosa in prestito. La data del voto, però, rimane fissata e non restano che due settimane.

(Alberto Pedrielli)