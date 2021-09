L’estate ricca di appuntamenti musicali si chiude ma non chiudono gli spartiti e i luoghi della musica. Fra recuperi e nuovi eventi anche le prossime settimane offriranno diverse opportunità al pubblico imolese.

Si inizia MERCOLEDI’ 22 SETTEMBRE alle ore 18.00 con il recupero dell’ultimo appuntamento (rimandato per maltempo) di “ORTIJAZZ 2021” concerti tra jazz , musica brasiliana e swing manouche organizzato dalla UISP e Piscina Ortignola di Imola con la collaborazione del Combo Jazz Club.

Sarà un concerto con aperitivo presso l’impianto Ortignola, zona bar. Un appuntamento all’insegna della migliore musica brasiliana con la brava cantautrice baiana DANIELLA FIRPO che presenterà il suo live “Brasil Homagem”. La Firpo sarà accompagnata dall’ ottimo trio con il chitarrista Daniele Santimone e il percussionista Paolo Caruso. Una serata ricca degli intramontabili classici della tradizione del suo Paese tra MPB, samba e bossa nova e qualche brano di sua composizione.

Da Sabato 25 settembre torna CROSSROADS 2021 a Dozza con “THE JAZZ IDENTITY” .

Due concerti al Teatro Comunale di Dozza alle ore 21.00.

Sabato è la volta del Trio della vocalist romana GRETA PANETTIERI, per la prima volta nel territorio imolese. Cantante dalla personalità prorompente, cresciuta artisticamente a New York, Greta vanta una ricca selezione di collaborazioni. Dalla batterista americana Terri Lyne Carrington al chitarrista brasiliano Toninho Horta, da Fabrizio Bosso a Sergio Cammariere fino a Gegè Telesforo.

Greta Panettieri, voce, Andrea Sammartino, pianoforte, Daniele Mencarelli, basso elettrico

Domenica 26 settembre secondo appuntamento da non perdere, alle ore 21.00 . Sul palco avremo lo splendido duo CHORO DE RUA con ospite la grande vocalist BARBARA CASINI per una preziosa serata all’insegna della musica brasiliana e in particolare del choro sia suonato che cantato.

Barbara Casini, voce, percussioni, Barbara Piperno, flauto, Marco Ruviaro, chitarra 7 corde

Il Teatro di Dozza (v. XX Settembre 51) che ospita i concerti avrà una capienza ridotta. Occorre prenotare per tempo.

Indirizzi info e prevendite

Biglietteria serale dalle ore 20: tel. 338 2273423.

Informazioni e prenotazioni: Jazz Network tel. 0544 405666 (lun-ven ore 9-13), info@jazznetwork.it.

Per assistere al concerto occorre esibire il Green Pass

Prezzi – Intero € 15, ridotto/A € 13 (under 25, over 65, soci Combo Jazz Club di Imola), ridotto/B € 11 (per carnet 2 concerti – solo su prenotazione).

CROSSROADS fa poi tappa a Imola con “TRA JAZZ E FUMETTO “. Due interessanti appuntamenti dedicati al rapporto tra le due espressioni artistiche. Giovedì 30 Settembre presso l’ AUDITORIUM della SCUOLA DI MUSICA VASSURA BARONCINI Via Fratelli Bandiera 19 alle ore 18:00, presentazione del libro “Io sono Michel Petrucciani” di Vanni Masala e Marilena Pasini (Edizioni Curci, 2019). interverranno l’autore Vanni Masala, Franco Minganti e Daniele Barbieri.

Nella stessa giornata alle ore 21,15 al Teatro Osservanza “UOMINI IN FRAC” – Omaggio a Domenico Modugno

Con P. Servillo, voce, Fabrizio Bosso, tromba, Javier Girotto, sassofoni, Rita Marcotulli, pianoforte, Furio Di Castri, contrabbasso, Mattia Barbieri, batteria.

Sabato 9 Ottobre presso il ridotto del Teatro Comunale di Imola alle ore 18:00, presentazione del libro “Il jazz dentro. Storia e cultura nel fumetto a ritmo di Jazz”di Flavio Massarutto (Stampa Alternativa, 2020). Interverranno l’autore Flavio Massarutto, Franco Minganti e Daniele Barbieri.

Alle ore 21,15 al Teatro Comunale di Imola STEVE COLEMAN & FIVE ELEMENTS con Steve Coleman, sax alto,Kokayi, voce, Jonathan Finlayson, tromba, Anthony Tidd , basso elettrico, Sean Rickman, batteria

Tutti gli eventi sono in collaborazione con il Combo Jazz Club e a ingresso libero

Indirizzi e Prevendite

Teatro Osservanza via Venturini 18 , Imola. Biglietteria serale giorni di concerto dalle ore 17, tel. 0542 25860.

Informazioni e prenotazioni telefoniche: Jazz Network, tel. 0544 405666 (lun-ven ore 9-13), info@jazznetwork.it.

Prezzi – intero € 20; ridotto € 16 (under 25, over 65, soci Combo Jazz Club di Imola).

Teatro Ebe Stignani, Via Verdi 1, Imola (BO): tel. 0542 602600. Biglietteria serale giorni di concerto dalle ore 17.

Informazioni e prenotazioni telefoniche: Jazz Network, tel. 0544 405666 (lun-ven ore 9-13), info@jazznetwork.it.

Prezzi – intero € 20; ridotto € 16 (under 25, over 65, soci Combo Jazz Club di Imola).