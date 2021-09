Imola. “La Q di Qomplotto – Qanon e dintorni: Come le fantasie di complotto difendono il sistema” è il titolo dell’ultimo libro di Wu Ming 1 (Edizioni Alegre, marzo 2021) che verrà presentato sabato 25 settembre, ore 17, a Imola in via F.lli Bandiera 19, nel cortile del “Complesso dell’Annunziata”. L’evento si terrà all’aperto ed è organizzato da Archivio storico della Federazione anarchica italiana e Assemblea degli Anarchici imolesi.

“Nel 2020 grazie all’emergenza pandemia QAnon si espande in modo tumultuoso e sembra avere un lungo avvenire, ma a novembre la sconfitta di Trump lo mette in crisi. Durante l’assalto al Campidoglio, il 6 gennaio 2021, sventolano bandiere e cartelli con la Q, e sembra una prova di forza, la scintilla che accenderà la guerra civile… Invece è un fuoco fatuo. Eppure qualcosa è cambiato. Comincia una nuova fase. La storia di QAnon era solo un prologo. Com’è stato possibile? Cosa ha permesso a QAnon di nascere e ingrandirsi? Quali bisogni ha intercettato?”.

Tenendo insieme reportage e dialogo filosofico, analisi critica e racconto onirico, autobiografia e pastiche letterario, Wu Ming 1 racconta la parabola di QAnon, sgombra il campo da concetti inutili o dannosi e riflette sul ruolo delle fantasie di complotto nelle nostre società. Soprattutto, sequenzia il genoma di QAnon, isolando nella sua narrazione leggende d’odio vecchie di secoli.

Una storia di mutazioni e confluenze che a un certo punto coinvolse gli stessi Wu Ming, quando ancora non si chiamavano così ed erano intenti a scrivere un romanzo intitolato… Q.