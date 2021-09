Imola. Proseguono gli appuntamenti della XII edizione del Festival “DDT”, organizzato da Extravagantis, con il contributo di Comune di Imola, Fondazione Cassa di risparmio di Imola, Con.Ami.

Ogni sabato mattina, fino al 2 ottobre, ore 11, in collaborazione con Anpi – Sezione di Imola, incontri di lettura “resistenti” a cura di Extravagantis con musica dal vivo di Maurizio Piancastelli nel cortile interno del Cidra/Scuola di musica “Vassura-Baroncini” (Cortile della Magnolia), che si sviluppano attraverso le testimonianze, raccolte in occasioni diverse, di chi, dalle nostre parti, era giovane (a volte molto giovane) tra gli anni ’30 e ’50 del Novecento. (E’ possibile entrare sia da via Caterina Sforza sia da via F.lli Bandiera).

A fare da guida, in primo luogo, alcuni ricordi di Elio Gollini (partigiano, già presidente del Cidra e dell’Anpi) scritti “con tanto amore per la città della mia gioventù”.

È la resistenza della gente comune, la resilienza, sarebbe meglio dire, rispetto al cambiamento portato prima dal fascismo e poi dall’irrompere della tragedia della seconda guerra mondiale. Sono i ricordi di persone mai salite agli onori della cronaca e tantomeno della Storia, ma che hanno in gran parte subito e sopportato il peso della Storia. Un’incrollabile voglia di vivere, nonostante tutto, e una dolcissima nostalgia che ci riporta anche un mondo (rurale e cittadino) che, a distanza di quasi un secolo, è davvero difficile da immaginare. Imola e i dintorni si popolano, allora, di figure e di accadimenti che hanno il sapore dei racconti fantastici o perfino di quelli grotteschi o dell’assurdo, che ci restituiscono il buio di piccoli e grandi dolori – alcuni davvero immensi – ma anche le piccole e grandi luci che hanno, appunto, permesso di trovare la strada per “resistere”.