Castel San Pietro (Bo). La palestra della scuola Pizzigotti chiude per importanti lavori di messa in sicurezza. La decisione è stata presa dopo un sopralluogo dell’ufficio tecnico comunale per verificare quelle che apparivano come piccole crepe nel soffitto, ma che hanno rivelato in realtà una potenziale situazione di pericolo legata alla vetustà del soffitto, e quindi la necessità di un intervento consistente per la messa in sicurezza della struttura, che ne impedirà di fatto l’utilizzo presumibilmente fino alla fine dell’anno scolastico.

“Dopo i rilievi emersi dal sopralluogo effettuato dai tecnici comunali nella palestra della scuola Pizzigotti – informa il sindaco Fausto Tinti –, l’Amministrazione comunale, in accordo con la Dirigenza dell’Istituto Comprensivo e con le società sportive che la utilizzano, ha immediatamente deciso di chiudere la struttura per avviare il prima possibile un intervento di ripristino e messa in sicurezza. Nel frattempo, stiamo predisponendo una soluzione per offrire la possibilità a tutti i nostri ragazzi e a tutte le nostre ragazze di continuare a fare attività sportiva. La nostra speranza è quella di riuscire a metterla in campo il prima possibile, indicativamente entro le prossime due settimane. Ringraziamo fin da subito le società sportive per la pazienza che dovranno dimostrare in attesa di poter dare nuovamente il via al loro calendario di allenamenti e ci scusiamo con gli studenti e con le studentesse che già da domani non potranno utilizzare lo spazio per le ore di educazione fisica”.