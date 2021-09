Imola. Ormai è fatta, il Gp di F1 all’autodromo “Enzo e Dino Ferrari” sarà confermato nel calendario provvisorio pure nel 2022. Ciò significa tre anni consecutivi con il “grande circo” sul circuito del Santerno e stavolta, forse, addirittura fino al 2025.

Anche se il calendario sarà presentato fra pochi giorni, il 25 settembre, la fonte è assai autorevole, ovvero il presidente della Regione Stefano Bonaccini: “Entro poche ore speriamo di poter dire ciò che sembrava impossibile: ovvero che la Formula 1 a Imola possa diventare un appuntamento fisso”.

Sulla scorta delle esperienze del Gp del Made in Italy dello scorso aprile e della data di ottobre 2020 col ritorno all’autodromo imolese dopo quasi 15 anni, la Regione ha inviato una articolata proposta al Governo affinché “dal 2022 – ha sottolineato Bonaccini – e per gli anni successivi, il Gran premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna faccia parte del calendario. Un “traguardo che sarebbe storico e straordinario”.

Naturalmente, ora si apre il tema della ricerca delle risorse, ma sembra che saranno cercate e trovate come lo scorso aprile in sinergia fra il Governo, la Regione, il Con.Ami e il Comune.

Per il sindaco Marco Panieri “si conferma il gioco di squadra dello scorso anno con Governo, Regione e territorio e quindi speriamo di proseguire in tale direzione per il Gp del 2022. Fino al 2025? Alla Provvidenza non si mette mai fine, ma non esageriamo, per ora aspettiamo con fiducia il Gp del prossimo anno”.

Infine, il presidente del Con.Ami Fabio Bacchilega sottolinea che “il contratto non è stato ancora firmato anche se è vero che ci stiamo lavorando da diversi mesi perché la trattativa è complessa. Sicuramente, sta aiutando il fatto che si siano costruiti rapporti importanti e positivi fra il Con.Ami, il Comune, la Regione, il Governo e l’Aci”

(m.m.)