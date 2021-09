Imola. Sono state fatte, nel mese di settembre, 15 sanzioni amministrative dai carabinieri. Tutte hanno riguardato giovani 20enni, residenti nelle province di Bologna, Forlì e Ravenna, sorpresi nel tentativo di organizzare un rave party nella notte tra l’11 e il 12 settembre.

L’episodio si era verificato sul Monte Castellaccio, dove solo l’intervento dei militari dell’Arma e delle altre forze di polizia impegnate sul territorio, ha impedito il totale svolgimento dell’evento, mediante il sequestro dell’impianto di alimentazione musicale, lo scioglimento dell’assembramento e l’identificazione di buona parte dei presenti.

I militari dell’Arma, ancor più a seguito dell’inizio del nuovo anno scolastico con il ritorno alla didattica di presenza, sono quotidianamente impegnati in prossimità degli istituti scolastici, delle principali fermate del trasporto pubblico e degli altri luoghi di ritrovo e aggregazione delle fasce più giovani, anche per garantire, con la loro presenza, l’uso dei dispositivi di protezione individuale e l’osservanza delle altre misure da adottare, in un’ottica di prevenzione generale e di diffusione della cultura della legalità.