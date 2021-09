Imola. Fin dalla prima edizione del 2019, il Trofeo McDonald’s ha messo al centro della propria mission i più giovani. Un’equazione fisiologica alle latitudini del volley imolese targato Diffusione Sport, la scuola di pallavolo cittadina impegnata ogni giorno sul territorio per avvicinare centinaia di atlete alla disciplina. La parola d’ordine è divertimento perché soltanto attraverso i sorrisi e il sano gioco la crescita umana e tecnica delle protagoniste raggiungerà la sua definitiva consacrazione.

Un elemento che caratterizza anche la filosofia posta alla base dell’Agriflor Day che, alle 18 del 24 settembre al palaRuggi, suggellerà l’incontro tra le tante stelle di serie A presenti sulle rive del Santerno e le ragazze di Diffusione Sport. Una parentesi emozionante e genuina che attinge dall’essenza di uno sport, la pallavolo, da sempre votato allo spirito di condivisione e partecipazione.

Così, sfruttando il tempestivo arrivo della squadra del Vero Volley Monza in Romagna, prima compagine a calcare il rettangolo di gioco del palaRuggi per una sessione di allenamento pomeridiana, si materializzerà l’atteso “meet and greet” inserito anche tra le opzioni di ricompensa della campagna di crowdfunding a supporto della manifestazione.

Ma non è tutto. Riflettori puntati, alle 10 del prossimo 26 settembre, sulla seconda edizione del #volleys3alparco. Un appuntamento nazionale promosso dal Settore Promozione della Federazione Italiana Pallavolo per incentivare l’attività motoria dei giovanissimi attraverso il gioco del volley S3 nei luoghi all’aperto. Una maratona tematica che, in città, farà tappa nell’area verde e sportiva di via Guicciardini tra i poli studenteschi cittadini ‘Valsalva’ e ‘Luigi Valeriani’. Ma #volleys3alparco è anche social. Foto e filmati saranno pubblicati direttamente dai partecipanti sui propri canali social e ripostati sui contenitori della Federazione per rendere l’evento virale su tutte le piattaforme. In programma c’è perfino una diretta streaming con Andrea ‘Lucky’ Lucchetta, collegato da Campobasso, mentre gioca a volley S3 con i piccoli atleti molisani