Faenza. Si terranno rispettivamente sabato 25 e domenica 26 settembre i tanto attesi “Tornei degli Alfieri bandieranti e Musici”. Durante l’ultimo weekend di settembre, sarà il Pala Cattani ad ospitare gli sbandieratori e i musici dei 5 Rioni faentini che – a partire dalle ore 20.15 – si esibiranno nelle specialità del Singolo, della Piccola Squadra e della Grande Squadra (nella serata di sabato 25), mentre la serata di sabato 26 vedrà gareggiare le Coppie (“normali” ed under 21) assieme al Singolo Under 21 e ai Giovanissimi Alfieri bandieranti e Musici che performeranno tra un’esibizione e l’altra.

Come previsto dalla normativa vigente, saranno 1000 le persone che potranno assistere agli spettacoli, nel rispetto delle misure anti Covid volte a favorire il distanziamento tra il pubblico; sarà inoltre necessario possedere il Green Pass, che verrà controllato all’ingresso dal personale di sicurezza. E’ inoltre importante sottolineare che i coupon per poter accedere alla manifestazione sono gratuiti e ritirabili presso le cinque sedi rionali per ciascuna delle due serate, mentre altri biglietti saranno disponibili fino ad esaurimento direttamente all’ingresso del Pala Cattani sia il 25 che il 26 settembre.

I biglietti per l’ingresso sono prenotabili contattando i seguenti numeri/indirizzi:

Borgo Durbecco: info@borgodurbecco.it

Rione Giallo: 3703699308 (solo whatsapp) – 0546 660663 (prenotazioni telefoniche dopo le 18.30)

Rione Nero: 3792223777 (solo Whatsapp) – 0546 681385 (prenotazioni telefoniche)

Rione Rosso: 3337661233

Rione Verde: 3517865635 (telefono, sms o whatsapp) oppure compilando il form alla pagina fb @rioneverde

Le due serate verranno poi trasmesse in diretta streaming per permettere ad un più vasto pubblico di poter seguire le gare in programma sul sito web ufficiale della manifestazione www.paliodifaenza.it e sulla pagina Fb @NiballoOfficial il sabato a partire dalle ore 20 e la domenica a partire dalle 20.30, oltre ad altri canali social che verranno comunicati in seguito.

Per maggiori informazioni sulla manifestazione, contattare anche Comune di Faenza, Servizio Cultura – Palio – Manifestazioni tel. 0546.691664 / 691651 / 691662 oppure cliccare su www.paliodifaenza.it, info@paliodifaenza.it

(Annalaura Matatia)