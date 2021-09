Imola. L’associazione culturale App&Down Production (organizzatrice del Drive In in via Casola Canina) anche quest’anno non ha voluto far mancare il proprio sostegno all’Azienda Usl di Imola volendo partecipare al progetto che coinvolge il reparto Pediatria e Nido dell’ospedale: l’ammodernamento della “Camera delle mamme”.

In occasione del film “Il Signore degli Anelli” del 25 settembre, l’intero incasso della serata sarà devoluto a questo progetto.

“Siamo felici di dare il nostro contributo al mondo dei bambini – spiega Beppe Bianco di App&Down – lo abbiamo fatto in passato e continueremo a farlo in futuro, convinti che la solidarietà debba essere sempre un obiettivo costante dei nostri eventi.”

Soddisfazione espressa dalla dottoressa Laura Serra, direttrice dell’UO Pediatria e Nido: “Il sostegno che riceviamo dai cittadini ci fornisce ancora più forza nel fare il nostro difficile lavoro: curare i bambini nel miglior modo possibile”.

Un sincero ringraziamento – conclude il dottor Andrea Rossi, direttore generale dell’Azienda Usl di Imola – da parte di tutti gli operatori dell’azienda sanitaria. Siamo molto contenti quando associazioni come questa ci dimostrano tutto il loro affetto e la loro gratitudine”.