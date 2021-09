Voler vendere un immobile di proprietà in questo periodo storico di forte ripresa del mercato è una grande opportunità per chi ne ha la possibilità e desidera concludere nel minor tempo possibile le contrattazioni per avere a disposizione una buona entrata economica.

I prezzi delle case si sono nuovamente stabilizzati dopo il picco di insicurezza legato al primo lockdown con il Covid, con Milano ancora in testa con il maggiore valore immobiliare al metro quadrati, ovvero 9.384 €/m² in pieno Centro Storico, seguita da Firenze con 4.809 €/m² e Roma con 7.342 €/m² con un prezzo medio nazionale invece di 1.937€/m². Tendenzialmente a Nord della Penisola i prezzi di vendita al metro quadro hanno registrato un +32% dall’inizio del 2021 secondo i dati dell’ultimo report di Maiora Solutions basato sui dati del sistema Epona.

Quando si tratta di mettere la propria casa sul mercato la confusione tra stima immobiliare e valutazione immobiliare può essere tanta. La prima permette di conoscere il reale valore di mercato dell’immobile quando si intende proporlo come bene in vendita, mentre la seconda è un dato frutto di vari parametri tra di loro connessi per capire le potenzialità della casa. Tra questi ad esempio la tipologia di immobile e la sua destinazione d’uso, la metratura, eventuali pertinenze, la classe energetica, lo stato di manutenzione, quartiere/zona limitrofa, la vicinanza ai trasporti pubblici o servizi di vario genere, luoghi di interesse storico, la vista che si gode da finestre o balconi.

Se si è intenzionati a vendere casa il primo passo da compiere dunque è sapere con precisione quanto vale la struttura da mettere sul mercato, conoscerne le reali potenzialità per ottenere quindi il massimo dai futuri acquirenti. Per avere una corretta stima immobiliare, Dove.it può aiutare nel modo più preciso: il gruppo immobiliare con la sua collaudata esperienza alle spalle nella compravendita su tutto il territorio nazionale fornisce ai propri clienti una valutazione gratuita della casa da mettere in vendita, con un’analisi accurata e attendibile del suo valore reale.

Un professionista come Dove.it, infatti, riesce a notare subito tante caratteristiche di una struttura, a cui il proprietario di solito non fa attenzione per inesperienza. L’operazione richiede poco tempo grazie alla compilazione online di un breve questionario con alcune informazioni base sulla struttura, gli esperti dell’agenzia sapranno poi sviluppare una risposta celere a quanto richiesto proprio sulla base dei dati inviati.

Solo un agente immobiliare professionista può dare una reale valutazione basandosi sul mercato immobiliare di riferimento in cui la casa si trova, riesce anche a monitorare le costanti (e inevitabili) oscillazioni di prezzo, sviluppando stime immobiliari corrette in grado di assicurare un esito ottimale per i futuri venditori.