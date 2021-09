Imola. Il 25 settembre mattina una attivista, socia e consigliera del direttivo di Trama di Terre, mentre si dirigeva in piazza Caduti per la Libertà per partecipare al presidio di solidarietà con le donne afghane, per i diritti, l’autodetermi– nazione e la libertà di tutte le donne, con particolare attenzione, in questa occasione, per le profughe afghane e le migranti, è stata aggredita sia verbalmente sia fisicamente da un uomo violento che l’ha accusata, in quanto donna “negra”, di essersi fatta fare “il lavaggio del cervello da quelle Merde di sinistra”, indicando la compa– gna che erano con lei, “veri ed unici responsabili dei problemi in Afghanistan e in Africa”.

Quando la donn nell’esercizio del suo diritto, ha risposto alle aggressioni verbali dicendogli “così mi offende”, l’uomo l’ha aggredita fisicamente nel tentativo, tutt’altro che simbolico, di cacciarla via da questo territorio ovvero dal– la città di Imola. Il violento ha scelto di aggredire la donna nera, non le altre due donne bianche con lei.

Questa aggressione in pubblica piazza, alle 11 di mattina, sotto l’orologio, in mezzo alla gente che distrattamen– te si dedicava allo shopping, la dice lunga sulle difficoltà e le aggressioni che le donne vivono quotidianamente da parte di uomini violenti e razzisti.

“Come Trama di Terre – spiega un comunicato dell’associazione che difende le donne vittime di violenza – quotidianamente denunciamo e affrontia– mo, ma soprattutto sul senso di impunità sul quale gli aggressori contano visto che pare si sentano quasi legit– timati ad agire in questo modo contando sul clima di odio e di razzismo che ha infestato anche il territorio imolese”.