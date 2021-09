Il Gruppo Hera in aiuto dei propri clienti, aziende e privati, per aiutarli a contenere le bollette di luce e gas, con una gamma di possibilità a disposizione anche di chi desidera diventare nuovo cliente della multiutility e che si somma agli interventi previsti dal Governo.

Innanzitutto, saranno al riparo dagli aumenti coloro che hanno già sottoscritto offerte a prezzo fisso con Hera Comm, società di vendita di energia elettrica e gas del Gruppo Hera. Queste tariffe garantiscono prezzi inferiori a quelli di mercato e, grazie al blocco della componente energia per un periodo fino a 30 mesi, proteggono la bolletta da rialzi futuri. Complessivamente, sono oggi oltre 550mila i clienti dell’azienda che hanno scelto queste offerte.

Anche chi non ha ancora scelto le offerte a prezzo fisso di Hera Comm può aderire a questa iniziativa e contenere così i rincari previsti. Due le soluzioni tra cui è possibile scegliere: Hera impronta zero (con prezzi della componente energia bloccati fino a 30 mesi e che azzera le emissioni di anidride carbonica) oppure Hera EtàPiù (per gli over 65, che oltre al blocco per 24 mesi della componente energia prevede uno sconto proporzionale all’età e una polizza sanitaria). Per scegliere l’offerta più adatta alle proprie caratteristiche, ci si può recare agli sportelli o contattare il Servizio Clienti Hera (800.999.500 per le utenze domestiche, 800.999.700 per le utenze non domestiche, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18).

“I clienti sono da sempre al centro delle nostre attività: la loro tutela e sicurezza rappresentano per noi una priorità – afferma Cristian Fabbri, Direttore Centrale Mercato del Gruppo Hera e Amministratore Delegato di Hera Comm – In vista degli aumenti attesi in bolletta, abbiamo voluto rafforzare ulteriormente questo impegno: rassicurando chi già ha sottoscritto con noi offerte a prezzo fisso e agevolando un eventuale passaggio a questa soluzione aperta anche ai nuovi clienti. Tutte le nostre proposte luce e gas sono pensate per offrire una gamma di soluzioni tagliate sulle diverse richieste ed esigenze, mantenendo sempre alta la qualità del servizio”.

Il Gruppo rafforza, inoltre, il sostegno contro eventuali truffe realizzate da falsi operatori anche telefonici. Per segnalare i casi sospetti, l’azienda nei prossimi giorni metterà a disposizione anche una pagina web dedicata, che va ad aggiungersi al numero verde del Servizio Clienti.

La multiutility riserva infine un’attenzione particolare alle persone in difficoltà: per questo, ha realizzato un’apposita guida, SOStegno Hera, con le agevolazioni pensate per chi si trova in uno stato, anche temporaneo, di disagio economico.