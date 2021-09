Imola. Il rettangolo di gioco del palaRuggi emette le prime sentenze delineando il quadro di quello che sarà l’atteso epilogo della seconda edizione del Trofeo McDonald’s Imola. Imoco Volley Conegliano e Vero Volley Monza, che superano rispettivamente Il Bisonte Firenze ed il Savino del Bene Scandicci nelle due tornate odierne di semifinale, approdano a quella finalissima che metterà in palio l’ambito trofeo romagnolo.

Davanti ad un pubblico entusiasta e festante, seppur ridimensionato a livello numerico sugli spalti per effetto dei vigenti protocolli normativi anti-Covid, lo spettacolo del grande volley femminile di serie A in riva al Santerno non tradisce le aspettative della vigilia. Così come l’impegno riversato in campo dalle atlete di quelle quattro compagini che tra un paio di settimane impreziosiranno la massima serie italiana e, in alcuni casi, perfino il palcoscenico della pallavolo continentale e mondiale.

Il match tra Scandicci e Monza inizia sotto il segno dell’equilibrio con il primo parziale giocato punto a punto che premia soltanto nel finale le lombarde di un’ottima Stysiak e di una concreta Lazovic (23-25). La formazione allenata da Gaspari dimostra anche nella seconda frazione di gioco di averne di più dal punto di vista difensivo e della reattività fisica. Le monzesi ricuciono così un mini break di tre punti di vantaggio per le avversarie toscane nella parte centrale del set e materializzano l’allungo vincente. Bene Danesi e Davyskiba (21-25). Suona la sveglia nel terzo atto per Scandicci che sfrutta la buona vena offensiva del tandem Zilio Pereira-Orthmann ed il servizio micidiale dell’Antropova (25-18). E’ un fuoco di paglia anche se il quarto parziale è combattuto fino ai vantaggi dopo una serie di tentativi di fuga, da una parte e dall’altra, sempre riacciuffati. Pioggia di aces su ambo i fronti poi nel convulso epilogo sale in cattedra l’incisiva Van Hecke che firma la differenza (24-26).

Parte con il piede pigiato sull’acceleratore dello show l’incontro tra Conegliano e Firenze con la squadra di Bellano priva di timori reverenziali davanti ad una nutrita pattuglia di neo campionesse d’Europa con la maglia della Nazionale. Se sul fronte veneto convincono la solita Egonu e la Omoruyi, in casa fiorentina bene la Van Gestel e la Nwakalor che però non bastano per il colpaccio (25-23). Cresce l’Imoco, cala Il Bisonte. Egonu da voti alti in attacco e a muro ma positivo anche l’apporto della Plummer, girano bene in generale le sincronie della compagine di coach Santarelli (25-20). E’ generosa la reazione di Firenze che si aggrappa al match con il cuore e alle brave Belien, Graziani e Sorokaite. Letali i fendenti del terzetto Omoruyi – De Kruijf – Egonu e l’ermetica retroguardia veneta che archiviano la pratica (25-23).

Il programma agonistico del 26 settembre prevede, quindi, alle 16 la finale 3° e 4° posto tra Savino del Bene Scandicci e Il Bisonte Firenze poi, a seguire, la finalissima tra Imoco Volley Conegliano e Vero Volley Monza. Nel corso della mattinata, invece, via libera al corso aggiornamento allenatori con la partecipazione dei tecnici Massimo Barbolini e Daniele Santarelli e al format federale #volleys3alparco che coinvolgerà anche le atlete di Diffusione Sport.