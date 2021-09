Imola. Con tutte le quattro compagini di serie A ormai sulla rotta di Imola, e due sessioni di allenamento in corso al Pala Ruggi di Imola per le ragazze del Vero Volley Monza e del Savino del Bene Scandicci, si anima l’immediata vigilia del 2°Trofeo McDonald’s.

Un appuntamento che porterà sulle rive del Santerno nel fine settimana il grande volley femminile a poche settimane di distanza da quel successo continentale della Nazionale che ha monopolizzato il tifo in tutta la penisola. Sul rettangolo di gioco imolese sono attese molte delle protagoniste della cavalcata europea azzurra a cominciare dall’MVP della kermesse, Paola Egonu con la sua Imoco Volley Conegliano. Ma non solo. Dalla forte schiacciatrice Sylla alle palleggiatrici Orro e Malinov passando per il libero De Gennaro, la centrale Fahr e le terminali offensive Nwakalor, Gennari, Danesi e l’”imolese” Pietrini.

Le sfide di semifinale prenderanno il via il 25 settembre pomeriggio alle 16.30 al Pala Ruggi con il match tra il Savino del Bene Scandicci ed il Vero Volley Monza poi, a seguire, spazio all’incontro tra l’Imoco Volley Conegliano ed Il Bisonte Firenze. Domenica 26 settembre sarà dedicata alle finali. Medaglia di bronzo dell’evento in programma nell’impianto imolese alle 16, succoso antipasto di quella che sarà la finalissima per la conquista dell’ambito Trofeo McDonald’s.

L’ingresso al palazzetto locale, ormai da tempo sold out, è ad invito con posto assegnato ed obbligo di Green Pass. Per tutti gli altri sarà possibile seguire la manifestazione attraverso la diretta live sulla pagina Facebook di Diffusione Sport (https://www.facebook.com/diffusionesport/), il contenitore principale di interazione per non perdere ogni istante dell’appuntamento. Spazio anche al portale web OA Sport – Il Tempio dello Sport (www.oasport.it), con i relativi social network di riferimento, ed alla diretta televisiva al canale 210 del digitale terrestre MadeinBO.TV (www.madeinbo.tv).

Tutto pronto anche per le tante iniziative collaterali del week end pallavolistico. Nel pomeriggio di oggi, infatti, ha già strappato applausi l’emozionante prologo dell’Agriflor Day che ha suggellato l’incontro tra alcune delle stelle di serie A presenti in città e le ragazze di Diffusione Sport. Grandi sorrisi ed adrenalina a mille nel corso dell’atteso meet and greet tra le giovanissime atlete di Diffusione Sport e le giocatrici del Vero Volley Monza. La copertina più genuina per uno sport che ha sempre fatto dell’interazione, della condivisione e dell’umanità i propri autentici marchi di fabbrica. Valori fondanti su cui si basa l’attività quotidiana della scuola di pallavolo cittadina Diffusione Sport e l’intera attività della società presieduta da Pasquale De Simone.